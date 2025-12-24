Bình luận viên Ngoại hạng Anh: Khi bóng đá được kể bằng cảm xúc

Hành trình mới của Premier League đã chính thức mở ra khi FPT Play công bố bản quyền giải đấu. Và lúc này, điều khán giả quan tâm chính là bình luận viên (BLV) nào sẽ tiếp tục "sứ mệnh" Premier League.

BLV Hải Thanh - Chất giọng trầm ấm, truyền cảm hứng

Chính thức đầu quân cho FPT Play từ tháng 11.2025, Hải Thanh là BLV có nhiều kinh nghiệm và là cái tên quen thuộc với khán giả khi gắn bó với Ngoại hạng Anh hơn một thập kỷ. Anh sở hữu chất giọng trầm ấm, phong cách bình luận sâu sắc nhưng vẫn sôi nổi, hấp dẫn. Điều đó thể hiện rõ nét trong những lời bình "bất hủ" của anh như: "Những bước chạy của thanh xuân, những bước chạy của tuổi trẻ, Ronaldo đã trở lại tại nhà hát của những giấc mơ". Ngoài bóng đá, Hải Thanh là người yêu thích địa lý, văn hóa và lịch sử nên anh thường xuyên chia sẻ những câu chuyện thú vị khi bình luận, tạo không khí gần gũi với khán giả.

BLV Hoàng Hải - "Xuân Diệu của FPT Play"

Hoàng Hải là BLV được yêu thích của FPT Play trong những năm trở lại đây với nhiều trận cầu trong nước và quốc tế. Anh cuốn hút khán giả bởi chất âm ấm áp, dễ nghe trong giọng nói và phong cách bình luận nhiệt huyết nhưng không kém phần chỉn chu. Anh được mệnh danh là "Xuân Diệu của FPT Play" bởi khả năng dùng con chữ giàu cảm xúc. Nhiều khán giả ấn tượng về anh bởi những lời bình thú vị như:"Những cô gái vàng của chúng ta là những siêu nhân của đời thực…" hay "Bỏ cuộc là thất bại lớn nhất. Nhưng Thép Xanh Nam Định không bao giờ bỏ cuộc". Xuất thân là một thủ quỹ ngân hàng, sự tỉ mỉ và chi tiết trong công việc trước đây đã rèn luyện anh trở thành một BLV luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng trận đấu.

BLV Huy Phước - Lịch sự và trau chuốt

Sở hữu chất giọng giàu cảm xúc, Huy Phước mang đến phong cách bình luận lịch sự, truyền lửa bằng ngôn từ trau chuốt. Anh phân tích trận đấu lôi cuốn, chính xác, khiến khán giả bị cuốn vào từng chi tiết. Với kinh nghiệm bình luận nhiều trận cầu Ngoại hạng Anh, anh tạo dấu ấn riêng với lời bình nổi bật: "Đó là bóng đá, đó là sự nghiệt ngã của bóng đá…". Ngoài chuyên môn, anh còn được khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài ưa nhìn và sự hài hước. Huy Phước cũng là nhân tố thú vị vừa gia nhập đội ngũ BLV của FPT Play.

BLV Nguyễn Thông - Chuyên gia chiến thuật

Nguyễn Thông cũng là BLV nổi bật nổi bật, gắn liền với Ngoại hạng Anh. Mang chất giọng khỏe khoắn, dứt khoát và phong cách bình luận có chiều sâu, anh tập trung vào phân tích chiến thuật, giúp khán giả tiếp cận trận đấu dưới góc nhìn chuyên môn. Lời bình: "Cú đúp của Mikel Merino. Arsenal đã tìm được số 9 ảo mới…" đã thể hiện khả năng quan sát và phân tích sắc bén của anh. Xuất thân từ chuyên ngành Bóng đá tại ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng, anh có nền tảng vững chắc để trở thành một BLV chiến thuật hàng đầu. Đầu quân cho FPT Play, anh là nhân tố thú vị trong dàn BLV của đơn vị.

BLV Ngọc Khánh, Tuấn Khoa - Cặp bài trùng thân thiết của khán giả

Ngọc Khánh và Tuấn Khoa là hai BLV quen thuộc với khán giả FPT Play với phong cách bình luận cảm xúc, được yêu mến từ kỳ Asean Championship Mitsubishi Electric Cup 2024. Ngọc Khánh sở hữu chất giọng linh hoạt, lúc mạnh mẽ, lúc truyền cảm, và thậm chí có thể hát để làm vui lòng khán giả. Phong cách bình luận của anh gần gũi, thoải mái, như một người bạn đang cùng khán giả "chém gió" về bóng đá. Chính sự thân thiện này giúp anh tạo nên không khí vui vẻ, thoải mái trong mỗi trận đấu.

Tuấn Khoa sở hữu chất giọng mạnh mẽ và phong cách nhiệt huyết, luôn mang đến sự sôi động cho cả những trận đấu của đội cuối bảng. Khả năng khai thác thông tin bên lề cầu thủ và trận đấu giúp phần bình luận thêm sinh động. Là fan của Arsenal, đặc biệt yêu thích Theo Walcott, Tuấn Khoa mang đến sự trẻ trung và cảm xúc cho khán giả.

Cặp bài trùng Ngọc Khánh - Tuấn Khoa là những ẩn số thú vị, đáng chờ đợi của Premier League trên FPT Play.

BLV Xuân Mai - Từ cơ khí đến bóng đá

Xuân Mai là BLV có chất giọng ấm áp, dễ chịu cùng phong cách bình luận sôi nổi. Theo học thạc sĩ cơ khí robot nhưng lại rẽ hướng để trở thành BLV bóng đá, Xuân Mai luôn cập nhật chi tiết các thông tin trận đấu và luôn biết cách giúp khán giả thêm phấn khích trong những tình huống cao trào. Câu nói: "Amad Diallo là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Old Trafford đêm nay" đã trở thành dấu ấn riêng của anh trong quá trình theo đuổi đam mê bóng đá.

Không chỉ có những cái tên kể trên, đội ngũ BLV mà FPT Play xây dựng để mang Ngoại hạng Anh đến mọi nhà dự kiến còn có những gương mặt nổi tiếng như BLV Biên Cương, Anh Quân, Xuân Tín và Hoàng Long. Mỗi BLV tuy có phong cách riêng, chất giọng cá nhân nhưng đều sẵn sàng mang đến cho khán giả những trải nghiệm cảm xúc khó quên. Đón xem Ngoại hạng Anh trên hệ thống FPT Play tại website https://fptplay.vn hoặc tại Ứng dụng FPT Play dành cho các thiết bị Smart TV, Smart Phone, FPT Play Box.