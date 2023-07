Bình Phước: 1 người tử vong, 3 người nhập viện nghi ngộ độc rượu

Ngày 14.7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an H.Bù Đốp, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Xuân H. (40 tuổi, ngụ xã Thanh Hòa, H.Bù Đốp) tử vong nghi do ngộ độc rượu.

Theo thông tin ban đầu, tối 12.7, anh Nguyễn Xuân H. (40 tuổi) cùng vợ là chị N.T.T.A (37 tuổi), con trai N.X.H (16 tuổi, ngụ xã Thanh Hòa, H.Bù Đốp) cùng anh T.K.H (41 tuổi) và 4 người khác tổ chức uống rượu chung tại tiệm sơn Hiến Phát (TT.Thanh Bình, H.Bù Đốp).

Nơi nhóm người uống rượu, nghi bị ngộ độc CTV

Khuya cùng ngày, sau khi uống hết 6 chai rượu loại pha sẵn (mỗi chai khoảng 0,5 lít), anh H. có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu nên nằm nghỉ tại tiệm sơn.

Ngày hôm sau, do có biểu hiện nôn ói, mệt mỏi nhiều, gia đình đã đưa anh Nguyễn Xuân H. đến Trung tâm y tế H.Bù Đốp cấp cứu, sau đó tiếp tục chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước điều trị. Do sức khỏe không phục hồi nên rạng sáng 14.7, gia đình đã đưa anh Nguyễn Xuân H. về nhà và nạn nhân tử vong sau đó.

Ngoài anh Nguyễn Xuân H. nghi bị ngộ độc rượu tử vong, 3 người khác là vợ và con anh Nguyễn Xuân H. cùng anh T.K.H cũng có biểu hiện nghi ngộ độc rượu (mệt mỏi, đau đầu...) nên đã được chuyển lên bệnh tuyến trên tại TP.HCM điều trị.

Nguyên nhân 1 người tử vong, 3 người nhập viện nghi ngộ độc rượu đang được Công an tỉnh Bình Phước xác minh làm rõ.