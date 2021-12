Bình Phước: Án mạng từ tiếng ồn karaoke loa kẹo kéo

Ngày 23.12, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp Công an TX.Phước Long điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại dãy trọ thuộc KP.Phước An, P.Phước Bình (TX.Phước Long). Nguyên nhân ban đầu được xác định do việc hát karaoke loa kẹo kéo gây ồn ào.

Theo điều tra ban đầu, tối 20.12, Phan Hoàng Minh Tuấn (37 tuổi ngụ Quảng Bình), Nguyễn Đăng Cường (36 tuổi), Trần Quang Trường (34 tuổi, cùng ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng một số người khác tổ chức ăn nhậu và hát karaoke bằng loa kẹo kéo tại dãy nhà trọ “Tuấn Thu” thuộc khu phố Phước An, P.Phước Bình.

Thấy nhóm của Tuấn ăn nhậu, hát karaoke ồn ào, anh Võ Hồng Dương (40 tuổi), con rể của chủ dãy trọ “Tuấn Thư”, cầm cây gậy bóng chày bằng kim loại đến vừa chửi vừa dùng cây gậy bóng chày đập loa kẹo kéo.





Thấy vậy, Tuấn, Cường, Trường đã ôm, đẩy Dương ra đường nhưng bị Dương dùng gậy bóng chày đập vào người. Cường về phòng trọ của mình lấy 1 con dao ra hù dọa Dương. Được mọi người can ngăn Dương về lại phòng của mình.

Vài phút sau, Dương tiếp tục cầm gậy bóng chày đi đến chỗ phòng trọ của Tuấn tiếp tục chửi và thách thức. Thấy vậy Cường và Trường, Tuấn lao vào đánh nhau với anh Dương. Tuấn cầm theo một con dao tự chế đâm 1 nhát vào ngực của Dương khiến nạn nhân gục xuống đất. Dù được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên Dương đã tử vong sau đó. Tuấn sau khi gây án đã đến cơ quan công an đầu thú.

Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 1 người tử vong trong vụ án mạng xuất phát từ tiếng ồn của karaoke loa kẹo kéo.