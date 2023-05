Bình Phước: Bắt giữ nhóm thanh niên mang súng, hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 20.5, Phòng Cảnh sát cơ động Công an Bình Phước cho biết, tổ công tác của đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn nhóm thanh niên đi xe ô tô mang theo nhiều súng và hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn.

2 khẩu súng ngắn cùng nhiều hung khí nguy hiểm được tìm thấy trong xe CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 0 giờ 10 phút ngày 19.5, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an Bình Phước đang tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Phú Riềng Đỏ (P.Tân Bình, TP.Đồng Xoài) thì nhận được tin báo từ người dân có 1 nhóm người đang chuẩn bị hung khí nguy hiểm đi giải quyết mâu thuẫn bằng ô tô.

Tổ công tác phát hiện chiếc xe ô tô trên đang di chuyển trên đường Phú Riềng Đỏ hướng từ TP.Đồng Xoài về TP.HCM nên ra hiệu lệnh dừng. Phát hiện công an, tài xế không chấp hành mà rồ ga bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi và chặn được chiếc xe này.

Trần Nhất Tài cùng nhóm người trên xe ô tô CÔNG AN CUNG CẤP

Lực lượng cảnh sát cơ động nhanh chóng áp sát, khống chế người trên xe. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 7 thanh niên (4 nam và 3 nữ) cùng 2 khẩu súng ngắn loại bắn đạn cao su cùng 24 viên đạn (1 viên đã lên nòng); 1 súng bút; 1 gậy ba khúc bằng kim loại; 1 con dao nhọn; 1 xẻng, 1 hộp đạn chì.

Tại cơ quan công an, người lái xe ô tô khai nhận là Trần Nhất Tài (28 tuổi, ngụ H.Phú Riềng, tỉnh Bình Phước); 6 thanh niên còn lại trên xe có tuổi đời từ 21 tuổi đến 29 tuổi (ngụ tại TP.Đồng Xoài). Tài khai nhận toàn bộ số súng và hung khí trên xe do mình tự mua. Khi cả nhóm mang súng và nhiều hung khí đi giải quyết mâu thuẫn thì bị công an bắt giữ.

Vụ nhóm thanh niên mang súng và nhiều hung khí nguy hiểm đi giải quyết mâu thuẫn đang được cơ quan công an làm rõ.