Bình Phước: Bắt nam thanh niên mua bán ma túy cùng khẩu súng rulo

Ngày 20.1, Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đang tạm giữ hình sự Đỗ Đình Đức (25 tuổi ngụ H.Phú Riềng, Bình Phước) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, sau nhiều ngày theo dõi và biết được đối tượng có “hàng nóng”, khoảng 21 giờ 40 phút ngày 19.1, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đồng Xoài phối hợp Công an P.Tân Thiện tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà thuộc KP.Phước Thọ (P.Tân Thiện) do Đỗ Đình Đức thuê ở.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong tủ phòng bếp có 12 bọc nilon chứa tinh thể màu trắng, 3 viên nén màu xám; 1 bọc nilon bên trong chứa chất màu hồng, 2 cân điện tử và 1 kéo bằng kim loại. Ngoài ra, lực lượng công an cũng phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng rulo cùng 5 viên đạn.





Tại cơ quan công an, Đức khai nhận toàn bộ số tang vật trên là ma túy khay và thuốc lắc được Đức mua trước đó mang về để sử dụng và bán lại kiếm lời khi có người mua.

Hiện Công an TP.Đồng Xoài đang tạm giữ Đỗ Đình Đức để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.