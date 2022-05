Bình Phước: Bắt nhanh nghi can trộm tài sản hơn 250 triệu đồng

Ngày 13.5, Cơ quan CSĐT Công an TX.Bình Long (Bình Phước) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Long (31 tuổi, ngụ TX.Bình Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, sáng 12.5, Công an P.An Lộc (TX.Bình Long) tiếp nhận tin báo nhà 1 người dân tại KP.Phú An, P.An Lộc bị trộm đột nhập lấy mất túi xách bên trong có số tiền hơn 194 triệu đồng, 2.000 USD và nhiều loại giấy tờ tùy thân cùng 1 điện thoại di động.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TX.Bình Long phối hợp Công an P.An Lộc tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét các đối tượng.





Đến trưa cùng ngày, lực lượng công an xác định Nguyễn Thanh Long là nghi can của vụ trộm nên mời người này về trụ sở công an để làm rõ.

Tại đây, Long đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Từ lời khai của Nguyễn Thanh Long, Công an TX.Bình Long đã khám xét và thu hồi các tài sản mà Long trộm trước đó.