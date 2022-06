Bình Phước: Bắt quả tang 14 nam, nữ ‘bay lắc’ trong căn nhà thuê

Ngày 12.6, Công an P.Tiến Thành (TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) cho biết vừa bắt quả tang 14 người (gồm 9 nam và 5 nữ) đang 'bay lắc', sử dụng ma túy trong 1 căn nhà thuê tại KP.2 (P.Tiến Thành).

Trước đó, khoảng 1 giờ cùng ngày, sau một thời gian theo dõi, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an P.Tiến Thành phối hợp Công an TP.Đồng Xoài đã tổ chức phục kích một căn nhà thuê tại KP.2, (P.Tiến Thành), khi xác định có nhóm nam, nữ tụ tập sử dụng ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện có 14 người từ 16 - 35 tuổi, có địa chỉ tại Bình Phước, TP.HCM, Đắk Lắk và một số tỉnh, thành khác đang tụ tập 'bay lắc' trong tiếng nhạc chát chúa tại một căn phòng ngủ của căn nhà. Xung quanh có nhiều loa, đèn chớp và một số đồ dùng để sử dụng ma túy.





Qua làm việc, cả 14 người trên cùng thừa nhận vừa sử dụng ma túy, đang 'bay lắc' thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Công an P.Tiến Thành phối hợp Công an TP.Đồng Xoài đã lập biên bản sự việc, đồng thời đưa cả 14 nam, nữ 'bay lắc' trong căn nhà thuê về trụ sở Công an P.Tiến Thành để tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý.