Bình Phước: Bắt quả tang chủ quán karaoke cùng khách 'bay lắc'

Ngày 3.3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước đã bàn giao 9 người cùng tang vật cho Công an TP.Đồng Xoài tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc chủ quán karaoke Blue trên đường Lý Thường Kiệt (P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài) tổ chức "bay lắc" tập thể.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, thượng tá Trần Mạnh Hòa, Phó phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước trực tiếp chỉ đạo, phối hợp cùng Công an TP.Đồng Xoài và các lực lượng, bất ngờ kiểm tra quán karaoke Blue do Hoàng Minh Ngọc (36 tuổi) cùng Nguyễn Văn Quy (35 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Phước) làm chủ.

Quán karaoke Blue nơi phát hiện vụ việc CÔNG AN BÌNH PHƯỚC CUNG CẤP

Qua kiểm tra tại phòng số 2 của quán karaoke có nhiều tiếng nhạc ầm ĩ, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 4 người gồm: Hoàng Minh Ngọc; Nguyễn Văn Quy; Nguyễn Thị Gấm (18 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Thị Hương (25 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 đĩa sứ có chất bột màu trắng, 1 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng được quấn lại thành dạng ống hút được bọc bên ngoài bằng hai đầu lọc thuốc lá...

Công an kiểm tra phát hiện nhóm nam, nữ đang sử dụng ma túy CÔNG AN BÌNH PHƯỚC CUNG CẤP

Khai thác nhanh, các đối tượng khai, chất màu trắng trên là ma túy (dạng khay) của Ngọc và Quy góp tiền mua để sử dụng chung với Gấm và Hương, trong khi đang sử dụng thì bị công an kiểm tra phát hiện.

Test nhanh 5 nhân viên còn lại trong quán, lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 người dương tính với ma túy.

Các đối tượng được đưa về Công an TP.Đồng Xoài CÔNG AN BÌNH PHƯỚC CUNG CẤP

30 phút sau, lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 đối tượng gồm: Nguyễn Phước Lộc (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước); Bùi Văn Hảo (18 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng 1 người khác đi xe taxi tới quán karaoke với mục đích thuê phòng karaoke để sử dụng ma túy. Qua test nhanh, có 2 dương tính với ma túy.

Hiện việc chủ quán karaoke cùng khách "bay lắc" tập thể đang được công an điều tra, làm rõ.