Bình Phước: Bắt tạm giam 2 bị can buôn lậu hơn 575 tấn hạt điều

Chiều 22.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Bá Hiệp (50 tuổi, ngụ P.Long Thủy, TX.Phước Long, Bình Phước) và Ngũ Ngọc Hưng (51 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra về hành vi buôn lậu.

Theo hồ sơ vụ án, trong 2 năm (2017 và 2018), Hiệp và Hưng đã bàn bạc, thống nhất với nhau lợi dụng pháp nhân của Công ty TNHH MTV TM-DV-SX Thảo Vy (có địa chỉ tại TX.Phước Long) để nhập khẩu hơn 575 tấn hạt điều thô, trị giá hơn 27,6 tỉ đồng từ nước ngoài theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu nhưng không đưa vào sản xuất và xuất khẩu mà chuyển tiêu thụ trong nước nhằm thu lợi bất chính.





Sau khi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Bá Hiệp và Ngũ Ngọc Hưng, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Phước đã thi hành lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của 2 bị can tại TX.Phước Long và TP.HCM.

Hiện 2 bị can Hiệp và Hưng đang bị tạm giam để điều tra hành vi buôn lậu hơn 575 tấn hạt điều.