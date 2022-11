Cựu cán bộ công an đội chống buôn lậu mượn CMND của bạn lập công ty để buôn lậu

Theo nguồn tin của Thanh Niên, Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND TP.HCM để xét xử 2 cựu cán bộ Công an TP.HCM Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ Đội chống buôn lậu - PC03 Công an TP.HCM), Võ Văn Đông và 24 đồng phạm khác cùng về tội “buôn lậu”. Cáo trạng xác định, bị can Tiến là chủ mưu trong vụ án.

Mượn CMND của bạn thành lập công ty để buôn lậu

Theo cáo trạng, Tiến nguyên là cán bộ thuộc Đội phòng chống buôn lậu Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM. Quá trình công tác, Tiến quen biết với các chủ cơ sở kinh doanh máy móc, thiết bị cũ (gọi tắt là chủ hàng) và biết nhóm này có nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ về trong nước tiêu thụ.

Do am hiểu quy định về hải quan và nắm rõ Quyết định số 18/2019 của Thủ tướng quy định chặt chẽ về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng vào Việt Nam, Tiến đã thỏa thuận với các chủ hàng thông qua doanh nghiệp của mình để nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng. Tiến kê khai gian dối là hàng nhập khẩu nhằm mục đích đưa vào sản xuất, sau đó, giao hàng lại cho các chủ hàng.

Chi phí các chủ hàng trả cho Tiến từ 78 - 90 triệu đồng/container hàng tùy từng thời điểm. Tiến lo toàn bộ chi phí đóng thuế, trả tiền vận chuyển hàng về kho, chi phí trả cho công ty giám định.

Để phục vụ cho hoạt động buôn lậu, đầu tháng 8.2019, Tiến thuê Lê Trần Viết Luân (hiện không có mặt tại địa phương) thành lập công ty, làm hồ sơ nhập khẩu, thủ tục hải quan, giao dịch thanh toán, cắt/niêm seal hải quan… các container hàng.

Luân thuê thêm 3 bị can: Huỳnh Thị Quỳnh Trang (38 tuổi, kế toán tự do) Phan Minh Tuấn (35 tuổi), Nguyễn Bảo Châu (28 tuổi, cùng là lao động tự do) phụ giúp. Đến đầu năm 2020, Luân nghỉ việc, còn 3 bị can trên vẫn làm cho Tiến. Sau đó, Tiến thuê thêm 4 bị can phụ giúp.

Theo quy định, về điều kiện nhập hàng theo Quyết định 18, hàng hóa nhập có thiết bị, máy móc cũ đã sản xuất trên 10 năm (giá rẻ hơn, về Việt Nam bán có lời hơn). Tiến đã chỉ đạo nhân viên khi làm hồ sơ phải chỉnh sửa năm sản xuất dưới 10 năm, đủ điều kiện nhập. Để giảm chi phí đóng thuế, Tiến chỉ đạo nhân viên khai trị giá hàng nhập thấp hơn rất nhiều giá trị thật.

Tiến thỏa thuận với Công ty CP giám định Đại Minh Việt cấp chứng thư thẩm định khống cho các container giá từ 2,8 - 3,2 triệu đồng/chứng thư tùy thời điểm.

Tiến mượn CMND của bị can Lâm Hồng Đào (22 tuổi, bạn của Tiến) và người thân của Đào đưa cho Trang lập công ty phục vụ hoạt động buôn lậu. Các công ty này đều không có nhà xưởng, không hoạt động kinh doanh thực tế tại địa phương.





Từ tháng 9.2019 - 24.5.2021, Tiến và các nhân viên đã lập 47 công ty, thuê 15 cá nhân đứng tên. Trực tiếp sử dụng pháp nhân của 45/47 công ty để mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu 1.287 container hàng với tổng trị giá 217,6 tỉ đồng.

Tiến sử dụng pháp nhân công ty nhập khoảng vài chục container rồi thành lập công ty mới, bỏ công ty cũ để tránh phát hiện.

Hai cựu cán bộ công an "bắt tay" nhập lậu 6 container

Đối với Võ Văn Đông cùng công tác với Tiến tại Đội 7 thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM.

Quá trình công tác, khoảng tháng 2.2021, Đông gặp Tiến và nói có người bạn có nhu cầu nhập khẩu container hàng máy móc cũ từ nước ngoài vào Việt Nam. Đông hỏi Tiến để thỏa thuận nhận làm. Tiến đồng ý và báo chi phí cho Đông là 90 triệu đồng/container (đã gồm phí vận chuyển).

Tiến đã trực tiếp nhận thông tin các container hàng máy móc thiết bị cũ từ Đông và chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ, thủ tục nhập khẩu các container hàng đó tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I.

Quá trình trao đổi hàng hóa, Tiến và Đông trao đổi thông tin qua Viber. Sau mỗi lần nhập hàng, Đông gặp Tiến tại cơ quan hoặc quán cà phê để đưa tiền mặt trả chi phí nhập hàng như đã thỏa thuận.

Từ tháng 2.2021 - 25.4.2021, Tiến làm thủ tục, hồ sơ nhập cho Đông 6 container trị giá hơn 924,3 triệu đồng.

Tại CQĐT, Đông không thừa nhận hành vi phạm tội, phủ nhận việc có liên quan, thỏa thuận với Tiến. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả giám định, trích xuất dữ liệu điện tử, tài liệu hồ sơ hải quan, giám định thu thập được; cùng kết quả hỏi cung các bị can liên quan, đủ căn cứ xác định Đông thỏa thuận với Tiến nhập lậu 6 container về Việt Nam.