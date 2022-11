Bình Phước: Cảnh báo tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ở vùng biên giới

Ngày 4.11, thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Bù Đốp (Bình Phước) cho biết đã phát đi cảnh báo về tình trạng ‘xâm hại tình dục trẻ em’ sau khi có 3 vụ việc liên tiếp xẩy ra trong thời gian vừa qua trên địa bàn.

Liên tiếp 3 vụ xâm hại trẻ em

Theo Công an huyện Bù Đốp, đêm 14.10, H.C.D (18 tuổi) cùng L.T.Q.A (12 tuổi, cùng ngụ huyện Bù Đốp) và 2 người bạn khác đến một nhà nghỉ trên địa bàn TT.Thanh Bình (Bù Đốp) để tâm sự, nói chuyện. Tại đây, giữa D và L.T.Q.A đã có quan hệ tình dục với nhau.

Cũng trong đầu tháng 10.2022, N.T.T.N (12 tuổi, ngụ H.Bù Đốp) làm quen và nảy sinh tình cảm với D.P (16 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) qua mạng xã hội Facebook. Cả 2 sau đó hẹn gặp nhau tại H.Bù Đốp và đã có 4 lần quan hệ tình dục với nhau.

Trước đó, T.N.B.T (13 tuổi) và T.C.T (15 tuổi, cùng ngụ H.Bù Đốp) có quen biết với nhau và nảy sinh tình cảm yêu đương. Từ giữa tháng 9.2022 đến cuối tháng 9.2022, cả hai đã nhiều lần hẹn hò và có 5 lần quan hệ tình dục với nhau.

Những sự việc nêu trên đều được gia đình các bé gái phát hiện hoặc nghi ngờ nên đã trình báo công an.

Liên quan đến 3 vụ việc nêu trên, hiện Công an H.Bù Đốp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với H.C.D về hành vi “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Hai vụ việc còn lại công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.





Tiếng chuông cảnh báo

Theo Công an H.Bù Đốp, một số vụ xâm hại xuất phát từ việc các em kết bạn, làm quen trên mạng xã hội rồi hẹn hò đến các quán cà phê sân vườn, nhà nghỉ,… sau đó là những hậu quả không lường trước được.

Trên thực tế, hiện nay trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái vẫn còn non nớt trong suy nghĩ, cảm tính trong hành động và rất dễ tin người... Trong khi đó, các bậc phụ huynh với nhiều lý do khác nhau, đã không dành thời gian quan tâm, quản lý và hướng dẫn con em mình…dẫn đến việc các em trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục lúc nào gia đình cũng không hay biết.

Để phòng chống xâm phạm tình dục trẻ em, Công an H.Bù Đốp khuyến cáo gia đình cần quan tâm, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các em về vấn đề giới tính, tâm sinh lý lứa tuổi, kỹ năng để phòng tránh xâm hại tình dục. Nhà trường cần trang bị cho các em những kiến thức cần thiết về pháp luật để các em có cách bảo vệ mình trước những hành vi xâm hại.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần kiên quyết xử lý những tụ điểm phức tạp gây mất an ninh trật tự, đặc biệt là các nhà hàng, quán karaoke, điểm massage, quán internet có tổ chức hoặc cho người sử dụng truy cập vào những trang web xấu có nội dung khiêu dâm, kích động tình dục, kích động bạo lực, tuyên truyền lối sống phi đạo đức…Cần có hình thức khen thưởng đối với người dân phát hiện, tố giác tội phạm liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em nhằm nâng cao ý thức bảo vệ trẻ em.