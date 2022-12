Bình Phước: Đang chở pháo hoa đi bán, bị công an bắt quả tang

Ngày 28.12, Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đang tạm giữ N.T.D (26 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo hoa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 27.12, Công an TP.Đồng Xoài phối hợp Công an xã Tân Thành kiểm tra hành chính đối với N.T.D đang dừng đậu xe máy bên đường thuộc ấp 3, xã Tân Thành, TP.Đồng Xoài, nghi vấn vận chuyển pháo.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe có 1 thùng giấy, bên trong chứa 6 khối hình hộp chữ nhật, bên ngoài mỗi hộp có bọc giấy nhiều màu sắc, in hình pháo hoa, trên nhãn mác có in chữ nước ngoài, tổng khối lượng 10,5 kg. D. khai nhận đang chở số pháo hoa trên đi tới cổng Khu công nghiệp Đồng Xoài II bán cho một người phụ nữ (không rõ lai lịch).





Số pháo hoa này, D. khai mua trên mạng xã hội với giá 900.000 đồng/hộp (tổng cộng số tiền mua pháo là 5,4 triệu đồng) về đốt. Sau đó, D. lên mạng xã hội Facebook, vào các bài đăng mua bán pháo, thấy có người hỏi mua nên bán lại với giá hơn 1 triệu đồng/hộp. Khi D. đang chở pháo đi bán thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.

Công an TP.Đồng Xoài đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với N.T.D về hành vi buôn bán hàng cấm và tạm giữ toàn bộ tang vật.

Tại Bình Phước, trong khoảng 2 tháng cuối năm 2022, lực lượng biên phòng và công an tỉnh phối hợp cùng các huyện biên giới liên tiếp bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm, qua đó thu giữ gần 1,5 tấn pháo nổ, pháo hoa các loại.