Bình Phước: Dấu hiệu tái diễn khai thác vàng trái phép tại Phú Riềng

Ngày 25.11, ông Nguyễn Quý Hà, Phó chủ tịch phụ trách UBND xã Phú Trung (H.Phú Riềng, Bình Phước) cho biết, đã chỉ đạo các lực lượng kiểm tra hiện trạng khu vực vườn điều của ông Vũ Văn Lập (ngụ H.Phú Riềng) do có dấu hiệu khai thác vàng trái phép.

Hiện trường khu vực nghi khai thác vàng trái phép ẢNH: H.G

Đào hầm "bí mật" dưới lòng đất

Trước đó, người dân địa phương phản ánh thời gian qua, tại khu vực vườn rẫy của gia đình ông Vũ Văn Lập (xã Phú Trung, H.Phú Riềng) có một số người từ địa phương khác thường xuyên xuất hiện. Đáng chú ý, thời điểm đêm khuya đến sáng hôm sau, người dân nghe tiếng máy móc hoạt động từ phía rẫy điều của người này.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Quý Hà xác nhận có nắm thông tin phản ánh của người dân cách đây khoảng 2 tuần.

"Địa phương đã chỉ đạo các lực lượng liên quan vào hiện trường khu rẫy điều của ông Lập để kiểm tra thực tế. Thời điểm kiểm tra, lực lượng phát hiện có 5 người, không phải người địa phương có mặt tại hiện trường và đang đào bới đất, nên đã mời về xã làm việc. Khu vực hiện trường chỉ phát hiện có các vật dụng như cuốc, xẻng, máy thổi hơi, ống nước...", ông Hà cho hay.

Một đường hầm đào sâu vào lòng đất ẢNH: C.T.V

Cũng theo ông Hà, tại hiện trường còn có một số mương nước, một đường hầm đào sâu trong lòng đất (chưa xác định chiều sâu - PV) nhiều bao tải quây lại, được lót bạt thành hồ chứa nước. Dù mương nước được phủ bằng những cành điều khô nhưng không thể che được dấu vết đào bới mới, diện tích hơn 250 m2.

Xác minh nghi vấn khai thác vàng trái phép

Ông Nguyễn Quý Hà xác nhận, ở khu vực này cuối năm 2015, báo chí đã phản ánh tình trạng khai thác vàng trái phép.

"Sau khi UBND xã báo cáo, ngày 21.11, Công an H.Phú Riềng và Phòng TN-MT vào kiểm tra, nhưng không thấy lấy mẫu. Chức năng của xã cũng không thể xác định khu vực này có vàng hay không được", ông Hà cho biết.

Hiện trường khu vực nghi khai thác khoáng sản trái phép, cách nơi khai thác vàng trái phép mà báo chí phản ánh năm 2015 vài chục mét ẢNH: C.T.V

Cũng theo ông Hà, công an đã xử phạt hành chính 5 người tại hiện trường với hành vi không đăng ký lưu trú (mức phạt 750.000 đồng/người), những người này đã rời khỏi địa phương.

"Chính quyền xã nhiều lần liên hệ với ông Vũ Văn Lập mời lên làm việc, nhưng ông này vẫn chưa đến với lý do chăm sóc người nhà bị bệnh. Nếu ông này tiếp tục không lên làm việc, UBND xã sẽ chuyển qua cơ quan công an đề nghị xử lý theo quy định. Hiện tại, UBND xã chỉ đạo lực lượng công an, ban chỉ huy quân sự xã, địa chính thường xuyên theo dõi, kiểm tra khu vực này, không để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép", ông Hà nói thêm.

Một số vật dụng còn sót lại tại hiện trường ẢNH: C.T.V

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 25.11, ông Lê Văn Chung, Phó chủ tịch UBND H.Phú Riềng cho biết: "UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TN-MT và Công an huyện kiểm tra; lãnh đạo huyện cũng sẽ sắp xếp để trực tiếp vào kiểm tra, nếu có vi phạm khai thác quặng, khoáng sản, phải xử lý theo quy định".