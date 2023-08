Bình Phước: Điều tra vụ bé trai 2 tuổi tử vong

Ngày 22.8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an H.Bù Đốp điều tra, làm rõ vụ bé trai 2 tuổi tử vong nghi do sặc sữa khi ở nhà với bố dượng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 21.8, anh N.T.T (27 tuổi, ngụ H.Bù Đốp) ở nhà trông bé trai 2 tuổi (con riêng của chị T.T.T.X, 24 tuổi, người sống chung như vợ chồng với T.) tại ấp 6, xã Thanh Hòa, H.Bù Đốp.

Lúc này, T. thấy bé trai đang nằm uống sữa bình dưới nền nhà nên bế vào giường để cháu tiếp tục nằm uống.

Một lúc sau, khi anh T. quay trở lại thì phát hiện cháu bé nằm bất động trên giường, sữa chảy ra ở mũi, miệng nên đã bế đến nhà người quen, cách đó hơn 200 m dùng miệng hô hấp cho cháu bé. Bé cũng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Vụ việc bé trai 2 tuổi tử vong đang được Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an H.Bù Đốp điều tra, làm rõ.