Bình Phước: Điều tra vụ con nợ đánh chết chủ nợ, chôn xác phi tang

Ngày 3.7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an H.Đồng Phú điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm khiến một người tử vong. Nạn nhân là chủ nợ bị con nợ đánh chết rồi chôn xác phi tang.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng HOÀNG GIÁP

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 30.6, anh Nguyễn Văn Thu (33 tuổi, ngụ H.Bù Đăng, Bình Phước) chạy xe máy đến nhà ông Lê Đức Đông (51 tuổi, ngụ ấp 5, xã Đồng Tâm. H.Đồng Phú) để đòi nợ và có có những lời lẽ hăm dọa ông Đông. Khi thấy anh Thu có lời nói "hôm nay không trả tiền một ông chết, hai tôi chết" thì Đông nảy sinh ý định giết Thu. Đông đã nói dối Thu việc có người đến mua nhà rồi lấy tiền cọc sẽ trả nợ cho Thu nên anh Thu đồng ý ngồi đợi.

Lực lượng công an bảo vệ hiện trường HOÀNG GIÁP

Khi anh Thu đang ngồi coi điện thoại thì Đông lấy một cái búa đánh liên tiếp cái vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Đông sau đó lấy túi ni lông, bao tải trùm từ đầu xuống chân thi thể nạn nhân rồi buộc lại, bỏ vào thùng nhựa dùng để chứa nước rồi tẩy dọn những vết máu dưới nền nhà và mang điện thoại đi tiêu hủy.

Vụ án mạng gây rúng động vùng quê HOÀNG GIÁP

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Đông vào khu vực vắng người, cách nhà khoảng 1 km rồi dùng xẻng đào, sau đó chở thi thể nạn nhân bằng xe máy vào hố đã đào sẵn chôn xác phi tang.

Hiện trường khu vực thi thể bị chôn phi tang HOÀNG GIÁP

Chiều ngày 2.7, Công an H.Đồng Phú nhận được tin báo từ gia đình về việc anh Thu mất tích từ ngày 30.6 và nhờ công an hỗ trợ xác minh. Qua xác minh, cơ quan công an xác định Đông có biểu hiện nghi vấn nên tối ngày 2.7 đã mời Đông lên cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, Thu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nghi phạm Lê Đức Đông HOÀNG GIÁP

Hiện vụ việc chủ nợ bị con nợ dùng búa đánh chết, chôn xác phi tang đang được Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ.