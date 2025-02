Bình Phước: Điều tra vụ một phụ nữ tử vong sau mâu thuẫn

Tối 2.2 (mùng 5 Tết Ất Tỵ), Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP.Đồng Xoài đang nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ nghi án khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người đàn ông tên Vui tham gia ăn nhậu tại căn nhà thuê của hàng xóm có địa chỉ tại ấp 3, xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài. Nhậu được một lúc thì bà Phạm Thị G. (45 tuổi, ngụ cùng xã) đến, sau đó xảy ra mâu thuẫn với ông Vui cùng những người đang nhậu. Được mọi người can ngăn nên bà G. và ông Vui về trước.

Hiện trường khu vực xảy ra nghi án khiến 1 người phụ nữ tử vong ẢNH: H.G

Một lúc sau, cả 2 bất ngờ dẫn thêm một số người đến khu vực ăn nhậu trước đó để "nói chuyện". Trong lúc xảy ra ẩu đả đánh nhau, bà G. bất ngờ bị dao đâm trúng ngã gục xuống đất. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng, bà G. đã tử vong tại bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an địa phương phong tỏa hiện trường, đồng thời triệu tập những người liên quan lên cơ quan công an để lấy lời khai, điều tra, làm rõ vụ vụ nghi án khiến 1 người tử vong.