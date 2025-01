Bình Phước: Hàng trăm lò đốt than củi 'khủng bố' khu dân cư

Ngày 20.1, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) H.Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết, UBND H.Lộc Ninh vừa ra quyết định xử phạt 2 hộ kinh doanh, đốt than củi trên địa bàn với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng vì không có công trình xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định.

Bất an bởi khí thải từ các lò đốt than củi

Người dân ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh, H.Lộc Ninh nhiều năm qua luôn phải sống trong cảnh bất an, lo lắng khi hàng ngày phải hít thở bầu không khí pha lẫn khói bụi từ các lò than củi ngay sát khu dân cư.

Bà Lương Thị Thảo (ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh, H.Lộc Ninh) cho biết từ năm 2016, trên địa bàn ấp đã xuất hiện các lò đốt than củi. Số lượng lò được xây mới tăng dần theo từng năm, lượng khói bụi cũng vì thế mà ngày càng tăng lên, khiến nhiều người dân bất an, lo lắng. Buộc phải sống chung với tình trạng này trong nhiều năm, người dân chỉ còn cách 'đối phó' với tình trạng khói bụi này bằng việc đeo khẩu trang, đóng kín cửa nhà…

Lò đốt than ngay cạnh khu dân cư, trường học. ẢNH: H.G

Theo bà Lương Thị Thảo, các lò than nằm gần khu dân cư, trường học, chợ... "Sáng ra khỏi nhà phải bịt khẩu trang, các con tôi ở nhà thì đóng kín cửa suốt. Nặng nhất là vào ban đêm, rất khó thở, phải thở bằng miệng dẫn đến thường xuyên bị viêm họng, mấy đứa nhỏ thì ho sốt triền miên. Mong sao các lò than này di rời xa khu dân cư một chút", bà Thảo chia sẻ.

Cùng cảnh sống chung với khói bụi than mỗi ngày, bà Nguyễn Thị Lành (69 tuổi, ngụ ấp Hưng Thịnh) cho biết, bị ám ảnh bởi khói bụi từ các lò than hòa lẫn trong không khí.

"Có một loại cây gì đó, mà người ta đốt mùi rất khó chịu, hít vô không chịu nổi, buốt lên đến óc luôn... Nhiều người cũng kiến nghị rồi mà không ăn thua gì", bà Lành bức xúc nói.

Bị xử phạt, đình chỉ nhưng... vẫn hoạt động?

Trao đổi với Phóng viên Thanh Niên, ông Lưu Quang Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Lộc Thịnh cho biết: Trên địa bàn ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh hiện có 3 cơ sở đốt than củi hoạt động, với khoảng 102 lò than. Các cơ sở này gần khu dân cư sinh sống, ảnh hưởng đến hơn 60 hộ dân trong ấp.

Liên quan đến việc ô nhiễm khói bụi từ các lò than trên địa bàn xã Lộc Thịnh, cuối tháng 11.2024, Chủ tịch UBND H.Lộc Ninh đã chỉ đạo phòng TN-MT huyện phối hợp địa phương này kiểm tra các cơ sở kinh doanh than củi trên địa bàn.

Qua kiểm tra, Phòng TN-MT H.Lộc Ninh đã buộc 2 cơ sở sản xuất than phải tạm dừng hoạt động vì không đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời phải cung cấp hồ sơ pháp lý theo quy định.

Khói, bụi từ lò đốt than củi theo gió bay khắp các hướng trong khu dân cư. ẢNH: H.G

Ngày 23.12.2024, UBND H.Lộc Ninh đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh, đốt than củi Nguyễn Xuân Dũng (ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh) tổng số tiền phạt 77,5 triệu đồng với các hành vi không có giấy phép môi trường và không có công trình xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; Xử phạt hộ kinh doanh, cơ sở đốt than củi vườn Chu Sỹ Thuấn (ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh) về hành vi hoạt động cơ sở đốt than củi vườn không có công trình xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định với số tiền phạt là 45 triệu đồng.

Dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính, buộc tạm ngưng hoạt động, tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, từ đầu năm đến nay, một số lò than dù đang bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động và xả khói bụi ra môi trường.

Người dân bất an khi người già, trẻ nhỏ là những người chịu ảnh hưởng nhất khi hít thở bầu không khí bị ô nhiễm. ẢNH: H.G

Ông Lưu Quang Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Lộc Thịnh xác nhận việc cơ sở dù đang bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động. Theo ông Hùng, sau khi đơn vị kiểm tra, vẫn còn một số lò than đã đốt củi. Theo giải trình của các chủ lò than thì phải mất gần 2 tháng mới xong 1 mẻ của lò than. Khi đã đốt rồi thì khó để dập tắt được, do vậy sẽ tiếp tục thực hiện xong các mẻ đã đốt.

"Xã sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các cơ sở này, bắt buộc không cho đốt mới, đồng thời phối hợp với Phòng TN-MT H.Lộc Ninh cùng kiểm tra công tác xả khí thải ra môi trường, làm sao đảm bảo môi trường sống của người dân trên địa bàn xã", ông Hùng nói.

Ngày 20.1, đại diện Phòng TN-MT H.Lộc Ninh cũng cho biết: Trong thời gian đình chỉ hoạt động, nếu UBND xã Lộc Thịnh báo việc các cơ sở có hoạt động thì Phòng TN-MT H.Lộc Ninh sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định. Cùng với đó, khi hết thời gian đình chỉ, Phòng TN-MT H.Lộc Ninhcũng sẽ tiến hành kiểm tra lại, nếu chưa khắc phục các thiếu sót thì tiếp tục đình chỉ hoạt động và xử phạt nếu tiếp tục vi phạm.