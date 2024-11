Bình Phước: Khởi tố cựu cán bộ thuế lăng mạ, đấm CSGT

Ngày 2.11, Công an TP.Đồng Xoài cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quang Trung (58 tuổi, ở P.Tân Thiện, TP.Đồng Xoài) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Bị can Trung đã chửi bới, lăng mạ, dùng tay đấm một cán bộ CSGT.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 19 giờ 30 ngày 24.10, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Đội CSGT Công an TP.Đồng Xoài tổ chức tuần tra, kiểm soát trên đường Trương Công Định (thuộc P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài). Lúc này, lực lượng phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy chở ông Lê Quang Trung ngồi sau không đội mũ bảo hiểm nên đã ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để xử lý.

Camera ghi lại cảnh người đàn ông đấm một chiến sĩ CSGT ẢNH: CẮT CLIP

Khi vừa dừng xe, ông Trung đã liên tục chửi bới, lăng mạ tổ tuần tra. Dù được một chiến sĩ CSGT giải thích, yêu cầu ông Trung không được xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Tuy nhiên ông Trung vẫn tiếp tục chửi bới, lăng mạ lực lượng CSGT.

Khi đang làm việc, phát hiện ông Trung tự ý lên xe máy để bỏ chạy, một CSGT đã ngăn cản lại thì bị người này dùng tay đấm vào đầu. Ngay sau đó, 2 chiến sĩ CSGT đã khống chế, bắt giữ ông Trung đưa về Công an P.Tân Phú lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ.

Không chỉ xúc phạm, lăng mạ, Lê Quang Trung còn dùng tay đấm CSGT

ẢNH: CẮT CLIP

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quang Trung về tội chống người thi hành công vụ.

Theo tìm hiểu của PV Báo Thanh Niên, ông Lê Quang Trung từng công tác tại một chi cục thuế ở tỉnh Bình Phước.