Bình Phước: Khởi tố người đàn ông bạo hành dã man bé 9 tuổi

Ngày 19.3, thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng công an TP.Đồng Xoài, cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài ngày 18.3 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đức Thắng (42 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn cùng ngày.

Theo điều tra, cháu L.T.A là con riêng của chị Đ.T.H (42 tuổi, vợ cũ của Thắng). Sau khi ly hôn một thời gian, chị Đ.T.H đưa cháu L.T.A quay trở về sống chung với Thắng.

Lê Đức Thắng tại cơ quan công an HOÀNG GIÁP

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài xác định, trong thời gian sống chung, Thắng đã sử dụng tay, chân đánh, gây thương tích cho cháu L.T.A, khiến nạn nhân bị tổn hại về sức khỏe và tinh thần với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 6%.

Như Thanh Niên đã thông tin đưa, sáng 12.3, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài 2 phút ghi lại cảnh bé trai bị người đàn ông liên tục dùng tay, chân đánh đập, đạp vào cơ thể một cách dã man dù cháu liên tục khóc, ôm đầu, cuộn mình lại vì đau cũng như van xin. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn không dừng lại mà liên tục đánh đập.

Hình ảnh Lê Đức Thắng hành hạ cháu bé được camera ghi lại ẢNH CẮT CLIP

Công an TP.Đồng Xoài sau đó đã lệnh bắt khẩn cấp Lê Đức Thắng để điều tra việc bạo hành cháu bé.



Theo điều tra, trưa 8.3, Thắng nhậu cùng bạn bè, sau đó đi ngủ. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, khi ngủ dậy, Thắng thấy cháu L.T.A cầm điện thoại của mình chạy ngoài đường nên Thắng lấy lại điện thoại và dùng tay, chân liên tục đánh đập khắp người cháu L.T.A. Sự việc Thắng đánh cháu L.T.A cũng được camera ghi lại toàn bộ.

Lê Đức Thắng bị khởi tố về tội hành hạ người khác HOÀNG GIÁP

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Thắng đánh bé L.T.A. Trước đó, Thắng cũng đã từng đánh, bạt tai bé L.T.A, có lần thì được chị Đ.T.H thấy và can ngăn.

Sau khi con bị đánh, ngay trong tối 8.3, chị Đ.T.H cùng con dọn ra khỏi nhà của Thắng tại P.Tân Thiện, TP.Đồng Xoài. Cháu L.T.A cũng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Theo chẩn đoán của bác sĩ, bé trai bị đa chấn thương phần mềm, đến ngày 11.3, bé L.T.A được xuất viện trong tình trạng đa chấn thương.