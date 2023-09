Bình Phước: Nhóm bị can mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 217 tỉ đồng

Ngày 11.9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can là giám đốc và kế toán của các doanh nghiệp có liên quan về tội "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Phước phát hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn thành lập công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm thu lợi bất chính.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2018 đến năm 2022, Huỳnh Nhất Giang (31 tuổi, ngụ TX.Bến Cát, Bình Dương) và Chu Văn Kiên (32 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài, Bình Phước) cùng thành lập Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại dịch vụ Phú Đạt, Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Thái Xuân Hương và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Quang Mạnh, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP.Đồng Xoài.

Sau khi thành lập, các công ty không hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gì. Kiên và Giang đã xuất khống hoặc thông qua Phan Quang Tiệp (41 tuổi), Bùi Văn Trung (49 tuổi, cùng ngụ TP.Đồng Xoài), Lưu Thị Hiền (43 tuổi) và Trương Thị Thùy (33 tuổi, cùng ngụ TX.Chơn Thành) là kế toán dịch vụ cho các doanh nghiệp môi giới để bán 680 tờ hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng giá trị thanh toán hơn 217 tỉ đồng nhằm thu lợi bất chính.

