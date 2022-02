Bình Phước: Rủ nhau đi bắt ốc, 2 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

Ngày 15.2, Công an H.Đồng Phú, Bình Phước phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh tiểu học tử vong sau khi đi bắt ốc ở hồ Suối Giai.

Trước đó, trưa 14.2, em N.U.H cùng cùng P.L.M.T (11 tuổi, cùng là học sinh trường tiểu học Tân Tiến, xã Tân Tiến, H.Đồng Phú) rủ nhau đi bắt ốc ở hồ Suối Giai (ấp Chợ, xã Tân Tiến, H.Đồng Phú).

Đến chiều tối cùng ngày, gia đình không thấy 2 bé về nhà nên tổ chức đi tìm, đồng thời, trình báo công an. Nhận được tin báo, Công an H.Đồng Phú phối hợp với Công an xã Tân Tiến và lực lượng cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức tìm kiếm tại khu vực hồ Suối Giai.

Đến khuya cùng ngày, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể 2 em và vớt lên bờ.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Tiến, ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo nhà trường đã đến chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình 2 em.





“Đây là sự việc rất đáng tiếc và thương tâm. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cho các em học sinh kỹ năng phòng, chống đuối nước. Nhà trường cũng lưu ý và rất mong các bậc phụ huynh quan tâm nhiều hơn, quản lý chặt chẽ con em mình trong mùa nắng nóng để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra”, cô Lê Thị Xinh, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Tiến chia sẻ.

Hiện vụ việc 2 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.