Bình Phước: Tạm giữ nghi phạm mua bán trái phép tê tê quý hiếm

Ngày 21.7, Vườn quốc gia Bù Gia Mập (Bình Phước) tiếp nhận 1 cá thể tê tê có trọng lượng 6,8 kg, là tang vật do Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) bắt giữ vào trưa 20.7 trong vụ mua bán, vận chuyển động vật nguy cấp, quý hiếm.

Cá thể tê tê trong vụ việc HG

Trước đó, trưa 20.7, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đồng Xoài phối hợp Công an P.Tân Xuân (TP.Đồng Xoài), trong quá trình thực nhiệm vụ trên tuyến đường ĐT.753 thuộc KP.Phước An (P.Tân Xuân), phát hiện Bùi Công Thành (41 tuổi, ngụ H.Bù Đăng, Bình Phước) chạy xe máy BS 93P2 - 448.12, chở một bao có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong bao đựng 1 cá thể tê tê (động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ thuộc danh mục nhóm IB) nặng 6,8 kg.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận vào sáng 20.7, trên đường đi đến xã Tân Lợi, H.Đồng Phú (Bình Phước) đã mua lại tê tê của một người (chưa rõ nhân thân, lai lịch) giá 3,9 triệu đồng, với mục đích bán lại kiếm lời. Khi đang trên đường chở tê tê đi tiêu thụ, Thành bị công an bắt quả tang.

Trước đó, ngày 19.7, anh Nguyễn Anh Dương (26 tuổi, TX.Phước Long) chạy xe ô tô trên đường ĐT.741. Khi đến gần trạm thu phí trên đường ĐT.741 (thuộc xã Thuận Phú, H.Đồng Phú), phát hiện 2 cá thể tê tê có tổng trọng lượng gần 3 kg đang bò qua đường, anh Dương dừng xe bắt lại. Biết đây là động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ, anh Dương mang đến giao nộp cho cơ quan chức năng.