Bình Phước: Tạm giữ người đàn ông vận chuyển 56 kg pháo hoa

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 29.7, Đội Cảnh sát kinh tế Công an H.Hớn Quản phối hợp Công an xã Thanh An tuần tra trên địa bàn xã. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Thanh Sơn, lực lượng tuần tra phát hiện ông Nguyễn Tuấn Việt chạy xe máy chở 2 thùng giấy phía sau, nghi vận chuyển hàng cấm nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra.



Ông Nguyễn Tuấn Việt cùng 56 kg pháo hoa bị công an phát hiện, bắt quả tang C.T.V

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong 2 thùng giấy có chứa 36 khối hình hộp, tổng khối lượng 56 kg pháo hoa.

Ông Nguyễn Tuấn Việt khai với công an, trước đó đã lên khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia (địa bàn xã Thiện Hưng, H.Bù Đốp) gặp một người đàn ông không rõ lai lịch. Người này sau đó nhờ ông Việt vận chuyển 2 thùng giấy, bên trong có chứa pháo hoa về khu vực cổng chào H.Phú Giáo (Bình Dương) để lấy tiền công 2 triệu đồng.

Nghi phạm cùng tang vật bị công an tạm giữ C.T.V

Khi ông Việt đang vận chuyển 56 kg pháo hoa trên đường ĐT.756, đoạn qua ấp Thanh Sơn, xã Thanh An thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Công an H.Hớn Quản đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ tang vật và phương tiện để xác minh, điều tra làm rõ.