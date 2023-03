Bình Phước: Thăng quân hàm cho 2 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh

Ngày 24.3, thừa ủy nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Công an tỉnh Bình Phước đã trao quyết định thăng quân hàm, nâng bậc lương trước niên hạn đối với thiếu úy Ngô Quang Sang và binh nhất Hồ Kiết Tường thuộc Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Bình Phước hy sinh trên đường làm nhiệm vụ vào ngày 5.1.

Trao quyết định cho đại diện gia đình trung úy Ngô Quang Sang HG

Tại nhà riêng thiếu úy Ngô Quang Sang (xã Bình Thắng, H.Bù Gia Mập) và binh nhất Hồ Kiết Tường (P.Thác Mơ, TX.Phước Long), thừa ủy nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã trao quyết định thăng quân hàm sĩ quan nghiệp vụ từ thiếu úy lên trung úy kể từ ngày 5.1.2023 (trước thời hạn 1 năm) đối với thiếu úy Ngô Quang Sang, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an Bình Phước; trao quyết định thăng quân hàm, nâng bậc lương trước thời hạn từ binh nhất lên hạ sĩ kể từ ngày 5.1.2023 đối với binh nhất Hồ Kiết Tường, chiến sĩ nghĩa vụ (nhập ngũ tháng 2.2022) thuộc Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an Bình Phước cho thân nhân gia đình.

Trao quyết định cho đại diện gia đình hạ sĩ Hồ Kiết Tường HG

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, chiều 5.1, Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Bình Phước điều động 1 xe ô tô chữa cháy chuyên dụng cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ bảo vệ chuỗi hoạt động chào mừng ngày giải phóng Phước Long theo kế hoạch của UBND tỉnh Bình Phước.

Trên đường đi làm nhiệm vụ, khi đến đoạn đường thuộc ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, H.Đồng Phú, xe chữa cháy không may gặp nạn khiến thiếu úy Ngô Quang Sang và binh nhất Hồ Kiết Tường hy sinh, 4 chiến sĩ khác bị thương.