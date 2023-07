Bình Phước: Tìm thân nhân bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa

Ngày 3.7, UBND P.Tân Bình (TP.Đồng Xoài, Bình Phước) cho biết đang tìm kiếm người thân của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ngay trước cổng chùa Thanh Nguyên (KP.Tân Trà 2, P.Tân Bình) vào chiều cùng ngày.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 3.7, một người dân đến chùa Thanh Nguyên xin gạo thì phát hiện có tiếng trẻ sơ sinh. Sau đó, nhà chùa đã cùng ra kiểm tra thì phát hiện một bé trai sơ sinh được bọc trong một chiếc khăn, bị bỏ lại phía trước cổng chùa, dưới chậu cây cảnh.

Thời điểm phát hiện, có nhiều côn trùng, kiến bu xung quanh cháu bé. Sau khi phát hiện, nhà chùa đã báo cho UBND P.Tân Bình, đồng thời đưa cháu bé lên Trung tâm y tế P.Tân Bình.

Qua kiểm tra, bé nặng khoảng 3 kg, sức khỏe bình thường HOÀNG GIÁP

Qua kiểm tra ban đầu, bé trai cân nặng khoảng 3 kg, rất may, sức khỏe ổn định, trên người có một vài vết mẩn đỏ nghi do côn trùng cắn. Bé được xác định chỉ mới sinh trong ngày, dây rốn đã được cắt, có thể do người mẹ tự cắt.

Hiện bé tạm thời được Hội LHPN P.Tân Bình chăm sóc HOÀNG GIÁP

Theo UBND P.Tân Bình, tạm thời bé sẽ được Hội LHPN P.Tân Bình chăm sóc. Trong thời gian 7 ngày, nếu bố mẹ cháu bé không đến nhận con, địa phương sẽ làm các thủ tục liên quan đến bé trai sơ sinh bị bỏ rơi theo quy định.