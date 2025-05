Bình Phước: Tìm thấy xe tải liên quan vụ tai nạn khiến 1 người tử vong

Ngày 19.5, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã làm việc với tài xế xe tải liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong vào rạng sáng ngày 18.5, trên đường quốc lộ 14 đoạn qua thôn 3, xã Minh Hưng (H.Bù Đăng).



Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 5 giờ ngày 18.5, Điểu Thân (21 tuổi), điều khiển xe máy BS 48K1-107.30, chở Điểu Khem (21 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắk Nông) lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Nông đi TP.Đồng Xoài.

Chiếc xe tải liên quan vụ tai nạn khiến 1 người tử vong nhưng tài xế rời khỏi hiện trường sau đó ẢNH: C.T.V

Khi đến đoạn qua thôn 3, xã Minh Hưng thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BS 93L1-129.90 do 2 người đàn ông cùng ngụ H.Bù Đăng chở nhau, chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến Điểu Khem ngã văng xuống đường. Đúng lúc này, một xe tải lưu thông theo chiều ngược lại (chưa rõ thông tin xe và tài xế) đi tới, cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, tài xế xe tải lái xe rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSGT đã phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước khẩn trương truy xét, truy tìm tài xế và chiếc xe tải. Do thời điểm vụ tai nạn giao thông lúc rạng sáng, dù có camera nhà dân gần hiện trường, nhưng chỉ ghi nhận được một số đặc điểm nhận dạng của chiếc xe, không xác định được biển số xe. Lực lượng công an đã mất khá nhiều thời gian để xác định chính xác chiếc xe này.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: H.G

Đến khoảng 14 giờ 50 phút ngày 18.5, Công an tỉnh Bình Phước đã phát hiện chiếc xe tải BS 47H - 050.49 do tài xế L.H.T.K (27 tuổi, ngụ H.Chư Sê, tỉnh Gia Lai) điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 14, đoạn qua H.Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông, được xác định là chiếc xe liên quan vụ tai nạn nêu trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an sau đó đã phát hiện các dấu vết liên quan vụ tai nạn còn dính lại trên bánh xe và gầm xe. Tài xế L.H.T.K cũng thừa nhận chiếc xe trước đó đã được đưa đến 1 địa điểm để xịt rửa lại, trước khi bị lực lượng công an tìm thấy.

Hiện Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục làm việc với tài xế L.H.T.K để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ trên quốc lộ 14.