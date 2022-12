Bình Phước: Từ An Giang lên Bình Phước thuê nhà để bán ma túy

Ngày 16.12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Cẩm Trí (33 tuổi, ngụ H.Tịnh Biên, An Giang) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, tối 15.12, nhận tin báo của người dân tại ngôi nhà do Trí thuê thuộc ấp 1, xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài có biểu hiện mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp Công an TP.Đồng Xoài và Công an xã Tiến Hưng kiểm tra hành chính căn nhà này.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Trí đang đứng trước nhà trên tay cầm 1 bịch ni lông. Thấy lực lượng công an, Trí lập tức vứt bịch ni lông này xuống đất nhưng đã bị lực lượng công an phát hiện.





Kiểm tra bên trong có một bịch chứa tinh thể màu trắng, Trí khai nhận là ma túy tổng hợp dạng đá đã mua trước đó để bán lại kiếm lời nhưng đã bị công an phát hiện bắt quả tang.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trí, công an tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm khoảng 45 gram ma túy.

Hiện vụ việc mua bán trái phép chất ma túy đang được Công an tỉnh Bình Phước điều tra làm rõ.