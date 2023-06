Bình Phước: Xử lý 2 người đăng thông tin sai sự thật trên TikTok

Ngày 23.6, Công an H.Lộc Ninh (Bình Phước) đã làm việc với T.V.H (29 tuổi, ngụ H.Lộc Ninh) về hành vi đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội TikTok.

Trước đó, sau khi đã uống rượu cùng bạn bè, T.V.H đi xe máy từ xã Lộc Thái về xã Lộc Điền. Khi đến khu vực Cầu Đỏ thuộc xã Lộc Thái thì H. bị Công an H.Lộc Ninh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Trong lúc công an đang lập biên bản vi phạm nồng độ cồn thì H. lấy điện thoại ra quay lại và đăng lên tài khoản mạng xã hội TikTok của mình kèm theo nội dung sai sự thật, xúc phạm lực lượng Công an H.Lộc Ninh.

Bị xử lý nồng độ cồn, người đàn ông đăng tải thông tin xúc phạm lực lượng công an CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan công an, H. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, tự nguyện gỡ bài viết và cam kết không tái phạm. Công an H.Lộc Ninh đã lập hồ sơ xử lý H. theo quy định.

Công an H.Lộc Ninh làm việc với T.V.H Hoàng Giáp

Cùng ngày (23.6), Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt N.T.D (34 tuổi) vì hành vi đăng tải clip cắt ghép, không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Theo cơ quan công an, liên quan vụ việc một nhóm đối tượng sử dụng vũ khí tấn công vào trụ sở cơ quan nhà nước xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11.6, N.T.D đã sử dụng tài khoản mạng xã hội TikTok đăng tải video clip có nội dung hình ảnh không đúng sự thật. Qua xác minh, cơ quan công an xác định đây là hình ảnh cắt ghép ở các sự kiện khác, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân cũng như gây dư luận xấu trên không gian mạng.

N.T.D đã thừa nhận hành vi sai phạm và cam kết không tái phạm. Cơ quan công an yêu cầu D. gỡ bỏ các nội dung đăng tải không đúng sự thật.