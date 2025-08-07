Binh sĩ bắn bị thương 5 đồng đội tại căn cứ Lục quân Mỹ

Reuters đưa tin một trung sĩ Lục quân Mỹ đã bắn và làm bị thương 5 binh sĩ bằng súng ngắn cá nhân vào ngày 6.8 tại Căn cứ Fort Stewart gần Savannah, bang Georgia, trước khi bị các binh sĩ khác khống chế và bắt giữ.

Binh sĩ Quornelius Radford ẢNH: REUTERS

Cả 5 binh sĩ bị thương đều trong tình trạng ổn định sau vụ việc và được dự kiến sẽ hồi phục, mặc dù 3 người cần phẫu thuật, theo thiếu tướng John Lubas, chỉ huy căn cứ.

Các biện pháp phong tỏa an ninh tại căn cứ đã được dỡ bỏ sau khi nghi phạm bị bắt và không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng xung quanh, ông Lubas nói. Động cơ của vụ việc chưa được xác định rõ ràng.

Lối vào căn cứ Stewart tại bang Georgia ẢNH: AP

Nghi phạm được xác định là Quornelius Radford (28 tuổi), trung sĩ tại ngũ chuyên về hậu cần tự động và được phân công vào một đơn vị cung cấp của Lữ đoàn Chiến đấu Thiết giáp số 2 tại Fort Stewart.

Tướng Lubas cho biết nghi phạm Radford đóng quân tại Fort Stewart từ năm 2022 và chưa từng được điều động tham chiến. Ông nói rằng Radford từng bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu, điều mà các chỉ huy mới biết khi kiểm tra cơ sở dữ liệu sau vụ nổ súng.

Vụ nổ súng diễn ra ngay trước 11 giờ sáng theo giờ địa phương tại nơi làm việc của nghi phạm trong căn cứ và liên quan đến các đồng nghiệp trong đơn vị của anh ta.

"Tôi không có lý do để tin rằng vụ việc liên quan đến một sự kiện huấn luyện. Ngoài ra, tôi không thể nói rõ động cơ của người lính này", ông Lubas nói và bổ sung rằng chưa rõ làm thế nào khẩu súng ngắn lọt qua khâu kiểm tra an ninh tại căn cứ.

Lối vào căn cứ Fort Stewart ẢNH: REUTERS

Các binh sĩ khác trong khu vực chứng kiến vụ nổ súng đã khống chế nghi phạm trước khi lực lượng thực thi pháp luật đến và bắt giữ đối tượng. Tay súng sau đó bị các nhà điều tra quân đội thẩm vấn và đang bị giam giữ để chờ quyết định về cáo buộc.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump nói cả nước đang cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ, đồng thời gọi nghi phạm là " kẻ tồi tệ".