Bình Thuận: Anh em ruột xô xát, 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Bình Thuận, vụ xô xát khiến một người tử vong xảy ra khoảng 20 giờ ngày 7.2 tại nhà bà Huỳnh Thị Nghĩa (KP.Lạc Hóa, TT.Lạc Tánh, H.Tánh Linh) khi hai anh em ruột là Nguyễn Thanh Bình (30 tuổi) và Nguyễn Thanh Trí (25 tuổi) sau khi nhậu tại nhà thì xảy ra cãi vã dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, người em Nguyễn Thanh Trí đã cầm một con dao tự chế đâm anh ruột là Nguyễn Thanh Bình khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ.





Ngay sau đó có 2 người hàng xóm vào can ngăn và phát hiện anh Bình bị thương, chảy nhiều máu nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện thì nạn nhân đã tử vong. Ngay trong tối 7.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an H.Tánh Linh đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng. Hiện nghi phạm Nguyễn Thanh Trí đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận bắt tạm giam để phục vụ điều tra.