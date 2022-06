Bình Thuận: Bắt được Nguyễn Tấn Danh, nghi can cầm đầu vụ giết người

Liên quan vụ án mạng xảy ra đêm 11.5, tại thôn Tân Lý, xã Tân Bình, TX.La Gi (Bình Thuận), sau khi tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã khởi tố vụ án giết người.

Ngay sau khi gây ra vụ án mạng, các nghi can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã những đối tượng liên quan đến vụ án giết người.

Ngày 2.6, các trinh sát nhận tin báo Nguyễn Tấn Danh đang lẩn trốn tại 1 ngôi nhà hoang gần bờ sông Dinh (TX.La Gi), nên tổ chức vây bắt. Thời điểm này, công an xác định Danh cùng một số bạn bè đang tổ chức sử dụng ma túy. Khi công an bất ngờ ập vào ngôi nhà hoang, thì Danh cùng một số người đang "phê" ma túy. Tại hiện trường, công an phát hiện và thu giữ 25 bịch ma túy đá cùng các dụng cụ sử dụng ma túy.

Theo cơ quan CSĐT, việc bắt được Nguyễn Tấn Danh là gỡ được "nút thắt" của vụ án giết người nói trên.





Như Thanh Niên đã đưa tin, sau khi vụ án xảy ra, ngày 15.5, thượng tá Nguyễn Xuân Tiến, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã ký 5 quyết định truy nã người liên quan đến vụ giết người xảy ra vào tối 11.5 tại khu vực vòng xoay rừng dầu thuộc thôn Tân Lý 2, xã Tân Bình (TX.La Gi).

Các nghi can bị công an truy nã, gồm: Nguyễn Văn Sản (31 tuổi, ngụ thôn Thanh Phong, xã Tân Thuận, H.Hàm Thuận Nam), Nguyễn Thanh Vương (22 tuổi, ngụ khu phố 8, P.Bình Tân), Nguyễn Tấn Danh (35 tuổi, ngụ khu phố 3, P.Tân An), Võ Trung Hậu (38 tuổi, ngụ khu phố 3, P.Tân Thiện) và Hoàng Văn Thuận (31 tuổi, ngụ thôn Hiệp Tiến, xã Tân Tiến; cùng thuộc TX.La Gi).

Vụ án giết người xảy ra đêm 11.5 tại TX.La Gi hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận mở rộng điều tra.