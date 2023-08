Bình Thuận: Bắt quả tang một người đào phá QL28B tạo ổ gà

Ngày 2.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Bắc Bình (Bình Thuận) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc một thanh niên bị người dân bắt quả tang đang đào phá đường tạo ra ổ gà trên QL28B, đoạn qua địa bàn xã Phan Sơn (H.Bắc Bình).

Nam thanh niên đào phá đường bị người dân bắt quả tang trong đêm khuya CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 1.8, có 3 người dân địa phương đã bắt quả tang một thanh niên đang có hành vi đào phá QL28B đoạn qua km50 + 550 thuộc địa bàn xã Phan Sơn (H.Bắc Bình).

Khi bị người dân tra hỏi, thanh niên này cho biết được người tên Trung thuê đi đào mặt đường và đọc số điện thoại người thuê. Điều bất thường là số điện thoại này trùng khớp với số điện thoại vá vỏ, sửa chữa lưu động dán dọc QL28B.

Nam thanh niên đọc số điện thoại người thuê vá thì trùng với số điện thoại vá vỏ, sửa chữa lưu động treo dọc QL28B

DT

Thời điểm bắt quả tang, người dân còn phát hiện các dụng cụ cuốc đào (dạng cuốc chim), xà beng được thanh niên này dùng phá đường. Đáng lưu ý, vị trí đào phá là đoạn đường đang xuống dốc, rất nguy hiểm cho các xe lưu thông.

Qua quan sát, vị trí bị đào phá có đá sỏi lởm chởm với góc cạnh nhọn. Vị trí này cách bảng ranh giới với tỉnh Lâm Đồng khoảng 1 km và cách UBND xã Phan Sơn (H.Bắc Bình) khoảng 22 km.

Vị trí thanh niên được người tên Trung thuê phá đường DT

Do bắt quả tang người có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên người dân đã gọi báo cho công an gần nhất là Công an xã Ninh Loan, H.Đức Trọng (Lâm Đồng). Sau khi tiếp nhận, Công an xã Ninh Loan đã liên lạc và bàn giao cho Công an xã Phan Sơn, để điều tra.

QL28B dài 69 km là tuyến đường huyết mạch kết nối tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng, cũng là tuyến đường ngắn nhất nối Đà Lạt xuống Mũi Né, Phan Thiết.

Những vết phá đường nham nhở trên QL28B DT

Đây cũng là trục giao thông theo hướng đông - tây ngắn nhất kết nối tuyến QL1, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, kết nối giữa các vùng ven biển tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận; cảng tổng hợp quốc tế Vĩnh Tân với các tỉnh Tây nguyên.