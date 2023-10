Bình Thuận: Bồi thường oan sai cho gia đình ông Võ Tê 1,9 tỉ đồng

Bồi thường cho gia đình ông Võ Tê 1,9 tỉ đồng

Sáng 5.10, trao đổi với PV Thanh Niên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Thuận Dương Xuân Sơn cho biết, ông Võ Ngọc (con trai người bị oan sai Võ Tê) đã thỏa thuận xong với Viện KSND tỉnh Bình Thuận trong việc giải quyết bồi thường cho ông Võ Tê, người đã bị bắt giam oan sai trong một vụ án từ 43 năm trước. Ông Sơn khẳng định, việc bồi thường cho gia đình ông Võ Tê thể hiện chính sách nhất quán của hệ thống pháp luật trong vấn đề oan sai.



"Vụ án xảy ra đã 43 năm, khi ấy nhiều quy định của pháp luật còn chưa hoàn thiện như bây giờ. Những người tham gia điều tra vụ án này người mất, người còn. Chúng tôi là những người kế nhiệm, căn cứ vào pháp luật hiện hành đã làm hết sức mình để mong gia đình người bị oan phần nào được bù đắp những tổn thất về vật chất, tinh thần…", Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Thuận Dương Xuân Sơn chia sẻ.

Ông Võ Ngọc (con trai người bị oan Võ Tê - mặc áo trắng, thứ 3 từ trái qua) và anh Đỗ Thanh An (con trai nạn nhân Phan Thị Khanh - bìa trái) trong ngày tổ chức xin lỗi công khai ở H.Hàm Tân, Bình Thuận Q.H

Theo đó, Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã căn cứ vào luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ra quyết định bồi thường cho gia đình người bị oan là ông Võ Tê với số tiền 1,9 tỉ đồng. Đây là tiền bồi thường về những tổn thất tinh thần của người bị oan sai và tiền cấp dưỡng nuôi các con trong thời gian ông Võ Tê bị khởi tố, bắt tạm giam oan.

Ông Võ Tê và vụ án oan sai hơn 43 năm trước

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 17.6.2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Viện KSND cùng cấp tổ chức xin lỗi công khai ông Võ Tê và gia đình do đã khởi tố, bắt giam oan trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra năm 1980, ở H.Hàm Tân (Bình Thuận).

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận kết luận ông Võ Tê (sinh năm 1932, trú xã Tân Minh, H.Hàm Tân) không phải là người thực hiện hành vi giết bà Phan Thị Khanh (sinh năm 1954, người địa phương). Việc ông Võ Tê bị khởi tố, tạm giam từ ngày 1.8.1980 đến ngày 30.12.1980 là không đúng quy định pháp luật.



Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18 giờ 30 ngày 31.7.1980 tại thôn 3, xã Tân Minh, H.Hàm Tân, Thuận Hải (nay là Bình Thuận) xảy ra vụ án giết người, cướp của. Nạn nhân là bà Phan Thị Khanh, trên đường đi bẻ bắp về thì bị sát hại, cướp đi 1,6 lượng vàng mang theo trong người. Sau đó 1 ngày, Công an H.Hàm Tân ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Võ Tê do nghi có liên quan đến vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận và Viện KSND cùng cấp phối hợp xin lỗi gia đình người bị oan sai là ông Võ Tê, ngày 17.6.2022 Q.H

Đến ngày 30.12.1980, Công an tỉnh Thuận Hải (cũ) ra lệnh tạm tha đối với ông Võ Tê vì "không đủ cơ sở buộc tội". Từ khi được thả về cho đến khi qua đời, ông Tê vẫn chưa được đình chỉ bị can.

Đến tháng 11.2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định phục hồi vụ án, sau khi xác định Trương Đình Chi (sinh năm 1956, trú thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình, TX.Sông Cầu, Phú Yên, tên gọi khác là Trương Đình Khôi, Lê Minh Sơn) là nghi phạm giết bà Khanh. Đến lúc này, Công an tỉnh Bình Thuận mới ra quyết định đình chỉ bị can đối với ông Võ Tê.

Tuy nhiên, theo thông báo của Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận, căn cứ điểm d, Khoản 2, Điều 27 bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), quy định thời hiệu xử lý là 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy vụ án xảy ra từ năm 1980, nên đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Trương Đình Chi (Lê Minh Sơn). Sau đó, ông Võ Ngọc (con trai ông Võ Tê) có đơn yêu cầu minh oan, bồi thường oan sai đối với việc khởi tố, bắt giam oan cha của mình.