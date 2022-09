Bình Thuận: Chạy xe máy qua đường sắt, người đàn ông bị tàu lửa tông tử vong

Chiều nay 5.9, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với Công an H.Tánh Linh xử lý hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến 1 người bị tử vong.

Theo Phòng CSGT Công an Bình Thuận, vụ tai nạn xảy ra khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km 1598+850 đường sắt Bắc - Nam, giao với đường ngang dân sinh làm bằng bê tông thuộc thôn 4, xã Suối Kiết (H.Tánh Linh)

Vào thời điểm trên, ông Nguyễn Minh Cường (45 tuổi, ngụ TT.Lạc Tánh, H.Tánh Linh) điều khiển xe máy BS 85F7 - 2823 băng ngang từ đường bê tông (do dân tự làm) qua đường sắt.

Cùng lúc, tàu khách SPT2 (tàu du lịch Phan Thiết) do lái tàu Nguyễn Kim Trung, thuộc Xí nghiệp đầu máy toa xe Sài Gòn, điều khiển lưu thông hướng TP.HCM - Phan Thiết đã tông vào chiếc xe máy ông Cường điều khiển.





Vụ tai nạn khiến ông Cường tử vong tại chỗ, xe máy văng ra xa hiện trường, bể nát.

Cơ quan chức năng nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn do người điều khiển xe máy không chú ý quan sát khi qua đường ngang dân sinh tự mở. Hiện Công an H.Tánh Linh phối với với Phòng CSGT Công an Bình Thuận tiến hành điều tra vụ tai nạn theo quy định.