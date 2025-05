Bình Thuận: Chủ động, sáng tạo tháo gỡ khó khăn, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đỗ Hữu Huy tại buổi họp đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2025, do UBND tỉnh tổ chức hôm 27.5.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, dù còn gặp phải các khó khăn do điều kiện khách quan, nhưng KT-XH của tỉnh vẫn đạt được nhiều thành tựu. Nhiều chỉ tiêu kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân tăng lên rõ rệt; an ninh, quốc phòng được giữ vững, môi trường đầu tư thông thoáng hơn.

Hội nghị đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm 2025 do UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức

Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá và vượt cao so cùng kỳ

Theo đó, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2025 tăng khoảng 7,0% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó nhóm ngành công nghiệp - xây dựng tăng 6,26%; dịch vụ tăng 9,74%; nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,29%; công nghiệp khai khoáng tăng 2%; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 14%. Có 6/9 KCN triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng, đạt 206/972 tỉ đồng (đạt 21,21% kế hoạch, tăng 12,3 lần so với cùng kỳ).

Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, dự kiến sản lượng lương thực đạt 303.500 tấn (tăng 3,2% so cùng kỳ).

Sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 115.860 tấn (đạt 47,64% kế hoạch, tăng 3,2% so cùng kỳ); sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 4.200 tấn (đạt 38,9% tăng 4,7% so cùng kỳ).

Chủ tịch UBND Bình Thuận Đỗ Hữu Huy phát biểu nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp cuối năm 2025

Đặc biệt, hoạt động du lịch khởi sắc mạnh mẽ, chuỗi sự kiện quy mô lớn kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Bình Thuận và thống nhất đất nước đã tạo sức hút lớn, giúp doanh thu và lượng khách tăng cao. Toàn tỉnh đón 5,6 triệu lượt khách, đạt 52,3% kế hoạch (tăng 18,5% so với cùng kỳ; dự kiến cả năm đạt trên 11 triệu lượt khách); doanh thu đạt trên 15.000 tỉ đồng, đạt 53,4% kế hoạch (tăng 19,4% so với cùng kỳ; cả năm dự kiến đạt trên 30.000 tỉ đồng). Tính đến ngày 21.4.2025, tỉnh đã thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 848/1.173 căn (đạt 72,3%).

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh có 13 dự án đầu tư ngoài ngân sách được cấp chứng nhận đăng ký và chấp thuận chủ trương đầu tư; tổng vốn đăng ký 1.961 tỉ đồng/ diện tích 36,4 ha. Đã có 4 dự án triển khai xây dựng, 3 dự án đi vào hoạt động.

Lễ hội Katê của đồng bào Chăm thu hút rất đông du khách

Tháo gỡ "điểm nghẽn" để bứt phá hoàn thành kế hoạch năm

Mặc dù đạt được nhiều chỉ tiêu KT-XH, song lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận đánh giá vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn cần tập trung tháo gỡ ở những tháng cuối năm. Theo đó, tiến độ triển khai thực hiện các dự án trong và ngoài ngân sách còn chậm, nhất là vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, tình trạng khai thác lâm sản trái phép và lấn chiếm đất lâm nghiệp vẫn diễn ra. Việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp theo chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp, còn gặp nhiều khó khăn; công tác xác định giá đất cụ thể vẫn còn vướng mắc kéo dài.

Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2025 chưa đảm bảo tiến độ; công tác đấu giá đất thu ngân sách vẫn là nút thắt chưa được gỡ.

Đặc biệt, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra tại một số nơi trên địa bàn tỉnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, có lúc, có nơi chưa quyết liệt; nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai chưa đồng bộ, kịp thời.

Ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở VH-TT-DL cho rằng các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng quê hương và thống nhất đất nước thu hút mạnh du khách đến Bình Thuận ảnh: T.T.Dân

Ý thức trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết hồ sơ hành chính của một số công chức, viên chức chưa cao, chất lượng phục vụ còn hạn chế.

Phát biểu chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ KT-XH 6 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, trong bối cảnh đang sắp xếp lại các đơn vị hành chính, không còn cấp huyện, nhiệm vụ những tháng cuối năm là rất lớn; đòi hỏi mỗi cơ quan, đơn vị, nhất là vai trò người đứng đầu cơ quan phải nỗ lực lớn, quyết tâm cao trong mọi công việc.

Ông Đỗ Hữu Huy cho rằng, quy mô kinh tế của tỉnh còn thấp, tăng trưởng chưa bền vững; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân còn nhiều khó khăn. Đáng chú ý, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh chậm so với kế hoạch; việc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; ứng dụng khoa học vào sản xuất còn chậm.

"Do đó, các sở, ngành, địa phương phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, quyết liệt tổ chức triển khai tháo gỡ các điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ KT-XH mà Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Bình Thuận đã đề ra", ông Huy yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng lưu ý, các cơ quan chuyên môn cần tập trung hoàn thành công tác sắp xếp tổ chức bộ máy cấp huyện, xã trong quý 3/2025 theo tiến độ chung của cả nước. Bên cạnh đó, tập trung cao độ cho công tác thu ngân sách; giải ngân vốn đầu tư công và xem đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong những tháng còn lại của năm 2025.