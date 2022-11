Bình Thuận: Công ty Trường Phúc Hải khiếu nại dự án lấn biển đang bị điều tra

Theo dự kiến ngày 9.11, UBND tỉnh Bình Thuận cùng các sở ngành họp với chủ đầu tư để xem xét các khiếu nại liên quan dự án “Lấn biển, chỉnh trang đô thị và sắp xếp lại khu dân cư” của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải (Công ty Trường Phúc Hải).

Hàng loạt chủ trương của dự án bị điều chỉnh, thu hồi

Ngày 18.3.2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận thời điểm đó là ông Lê Tuấn Phong đã ký Quyết định số 733 thu hồi Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 668 (ngày 12.3.2019) và Quyết định điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư số 1318 (ngày 27.5.2019) của UBND tỉnh cấp cho Công ty Trường Phúc Hải, đầu tư dự án “Lấn biển, chỉnh trang đô thị và sắp xếp lại khu dân cư” ở P.Đức Long, TP.Phan Thiết. Lý do thu hồi các quyết định trên do "chưa đảm bảo tính chặt chẽ theo quy định".

Cùng ngày 18.3.2022, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Phan Văn Đăng ký tiếp Quyết định số 734 điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 590 ngày 27.2.2018 của UBND tỉnh (các quyết định bị điều chỉnh đều do cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và cựu phó chủ tịch Lương Văn Hải đã ký trước đây; hiện cả 2 đang bị bắt tạm giam do sai phạm tại một dự án khác- PV).

Trước đó, ngày 2.3.2022 Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân, đã ký Quyết định số 735 hủy bỏ Quyết định số 2824 (ngày 28.5.2020) về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án “Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị P.Đức Long, TP.Phan Thiết”.

Về lý do hủy bỏ quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500), UBND TP.Phan Thiết căn cứ vào đề nghị của Sở KH-ĐT và đề xuất của chính Công ty Trường Phúc Hải trong việc loại bỏ diện tích kè 360 và đất công trình công cộng, đất dịch vụ.

Ngoài ra, Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị P.Đức Long, TP.Phan Thiết (theo Quyết định số 2824) có những nội dung không còn phù hợp với định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Phan Thiết đến năm 2040 đang triển khai.

Tiếp đến, ngày 22.7.2022, Chi cục Quản lý đất đai Bình Thuận (thuộc Sở TN-MT Bình Thuận) có thông báo thu hồi và hủy bỏ biên bản giao đất trên thực địa tại dự án “Lấn biển, chỉnh trang đô thị và sắp xếp lại khu dân cư ở P.Đức Long, TP.Phan Thiết” của Công ty Trường Phúc Hải.





Theo Chi cục Quản lý đất đai Bình Thuận, theo lý do mà đơn vị này đưa ra là đợt 1 tỉnh đã giao cho Công ty Trường Phúc Hải phần diện tích lấn biển (tại quyết định 590 ngày 27.2.2018) là 269.915,2 m2 (đã bàn giao đất vào ngày 9.3.2018). Tuy nhiên, đến ngày 18.3.2022 UBND tỉnh Bình Thuận lại điều chỉnh nội dung Quyết định 590 (ngày 27.2.2018), do vậy biên bản bàn giao đất nêu trên không còn phù hợp, do vậy phải thu hồi biên bản này và hủy bỏ vì vi phạm tại khoản 3, Điều 68, nghị định số 43/2014 của Chính phủ.

Chủ đầu tư khiếu nại vấn đề gì?

Sau khi UBND tỉnh Bình Thuận ký quyết định thu hồi quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Lấn biển, chỉnh trang đô thị và sắp xếp lại khu dân cư” ở TP.Phan Thiết, Công ty Trường Phúc Hải đã nộp đơn khiếu nại.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, nội dung các khiếu nại đều tập trung vào các quyết định thu hồi quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư; thu hồi các quyết định điều chỉnh chi tiết quy hoạch của dự án trong đó có việc đầu tư kè biển 360m ở xã Tiến Thành.

Việc UBND tỉnh Bình Thuận và UBND TP.Phan Thiết ban hành các quyết định thu hồi các chủ trương trước đó chỉ có ý nghĩa về mặt thủ tục hành chính. Hậu quả từ các điều chỉnh sai phạm này hiện chủ đầu tư phải gánh chịu là rất lớn. Cụ thể, hiện nay diện tích mặt biển mà UBND tỉnh Bình Thuận giao (gần 28 ha) đã được chủ đầu tư san lấp, đầu tư hạ tầng và phân lô bán nền cho khách hàng.