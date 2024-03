Bình Thuận: Điều tra nhóm người dùng súng bắn vào nhà dân

Công an đã truy xuất camera an ninh và xác định vụ nhóm thanh niên dùng súng bắn vào nhà dân xảy ra trưa 6.3 tại TT.Ma Lâm (H.Hàm Thuận Bắc).

Công an H.Hàm Thuận Bắc xác định, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc chăn vịt thả đồng giữa ông N.V.P (53 tuổi) và anh T.T.L (34 tuổi, cùng trú TT.Ma Lâm), sáng 6.3, T.T.L đến gặp và đe dọa sẽ đánh ông N.V.P nếu tiếp tục thả vịt trên đồng ruộng mà T. "quản lý". Sau đó, ông N.V.P về nhà kể lại cho con trai mình là N.V.T (27 tuổi) và N.V.H (24 tuổi, bạn của T.) việc bị dọa đánh khi thả vịt trên đồng.

Khẩu súng mà nhóm thanh niên dùng bắn vào nhà dân đã bị công an thu giữ C.T.V.

Sau đó, H. gọi cho một số thanh niên khác cầm theo hung khí đến nhà anh T.T.L. Tại đây, T.C.T (28 tuổi, ngụ xã Hàm Đức, H.Hàm Thuận Bắc), em họ của N.V.H, dùng súng bắn vào nhà anh T.T.L. Nhóm này còn lớn tiếng đe dọa đánh anh T.T.L nếu người này tiếp tục thả vịt trên cánh đồng mà H. cho rằng mình đang "quản lý".

Vụ việc gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, do vậy, Công an H.Hàm Thuận Bắc đã chỉ đạo xác minh làm rõ động cơ, cũng như nguồn gốc khẩu súng mà các thanh niên đã sử dụng.

Hiện Công an H.Hàm Thuận Bắc đã thu giữ các vật chứng liên quan và tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý nghiêm vụ dùng súng bắn vào nhà dân.