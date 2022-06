Bình Thuận: Hai nhóm thanh niên ẩu đả, 1 người bị đâm chết

Liên quan vụ ẩu đả làm 1 người chết, 2 người bị thương ở Bình Thuận, đến 9 giờ sáng nay 19.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (PC02) vẫn đang khám nghiệm hiện trường.

Theo công an địa phương, vụ án xảy ra lúc khoảng 0 giờ 15 phút tại quán nhậu Thanh Nhàn ở TT.Lương Sơn, H.Bắc Bình, Bình Thuận. Thời điểm này, trong quán có 2 nhóm người đang ngồi nhậu.

Trong số này có nhóm của Lê Chí Công (30 tuổi, tên thường gọi là Công “gồ”, trú TT.Lương Sơn). Một người trong nhóm của Công “gồ” đến mời chủ quán nhậu 1 ly bia, rồi bất ngờ đập ly vào đầu chủ quán không rõ lý do.





Sau đó, nhóm của Công “gồ” tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên đang ngồi nhậu. Phía nhóm Công "gồ" sử dụng hung khí mang theo. Quá trình ẩu đả, 1 thanh niên trong nhóm kia dùng dao của quán nhậu đâm trả khiến Công "gồ" tử vong.

Ngoài ra, 2 người trong nhóm Công "gồ" bị thương nặng, bỏ chạy ra trước quán và rơi xuống ruộng, sau đó được đưa đi cấp cứu. Nhóm thanh niên còn lại đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường sau khi xảy án mạng. Những người chứng kiến mô tả, Công "gồ" chạy ra khỏi quán một đoạn rồi gục xuống đường, tử vong.

Sau khi vụ án mạng xảy ra, Công an TT.Lương Sơn đến phong tỏa hiện trường, báo lên Công an H.Bắc Bình. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Công an tỉnh Bình Thuận đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét nhóm đối tượng và hung thủ liên quan vụ ẩu đả làm 1 người chết, 2 người bị thương.