Công an Bình Thuận công khai xin lỗi vụ bắt giam oan ông Võ Tê

Theo giấy mời số 487 ngày 14.6.2022 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, nhằm phục hồi danh dự và những tổn thất cho gia đình ông Võ Tê, người bị bắt giam oan trong vụ án “giết người và cướp tài sản” xảy ra ngày 31.7.1980 tại thôn 3, xã Tân Minh, H.Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là xã Tân Phúc, H.Hàm Tân, Bình Thuận), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Viện KSND tỉnh tổ chức công khai xin lỗi đối với gia đình ông Võ Tê.

Việc tổ chức công khai xin lỗi gia đình ông Võ Tê (đã chết) được Cơ quan CSĐT và Viện KSND tỉnh Bình Thuận tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 17.6 tại Nhà văn hóa xã Tân Phúc (H.Hàm Tân, Bình Thuận).

Ông Võ Tê bị oan trong vụ án “giết người, cướp của”

Theo Thông báo số 20, ngày 13.1.2022 của Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 31.7.1980, tại thôn 3 xã Tân Minh, H.Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là xã Tân Phúc, H.Hàm Tân, Bình Thuận) xảy ra vụ án “giết người, cướp của”. Nạn nhân là bà Phan Thị Khanh (sinh năm 1954).

Sau khi vụ án xảy ra, Công an H.Hàm Tân phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Ty Công an tỉnh Thuận Hải khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra. Đến ngày 1.8.1980, Công an H.Hàm Tân ra quyết định khởi tố vụ án hình sự (số 103); quyết định khởi tố bị can (số 186) và ra lệnh tạm giam (số 143) thời gian 4 tháng đối với ông Võ Tê (sinh năm 1932, trú thôn 3, xã Tân Minh, H.Hàm Tân).

Ông Võ Tê bị khởi tố bị can về tội “giết người, cướp của” quy định tại Điều 5, Điều 8, Sắc luật số 03 ngày 15.3.1976 của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam. Lúc này, lệnh tạm giam ông Võ Tê được Viện KSND H.Hàm Tân phê chuẩn tại quyết định số 54 ngày 23.8.1980. Đến ngày 19.9.1980, Công an H.Hàm Tân đã di lý ông Võ Tê đến Phòng cảnh sát hình sự Ty Công an Thuận Hải để phục vụ điều tra.

Trong quá trình điều tra, căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các tài liệu, chứng cứ thu thập được không đủ cơ sở để buộc tội ông Võ Tê phạm tội “giết người, cướp của”.

Ngày 30.12.1980, Công an tỉnh Thuận Hải ra quyết định tạm tha (số 05) đối với ông Võ Tê sau khi ông bị tạm giam 5 tháng; nhưng đến ngày 20.7.1984, mới ra quyết định tạm kết thúc hồ sơ.

Phục hồi điều tra sau 41 năm

Ngày 16.11.2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận có quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự (Số 07/VPCQCSĐT) đối với vụ án “giết người, cướp tài sản” xảy ra vào ngày 31.7.1980 tại thôn 3, xã Tân Minh, H.Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là xã Tân Phúc, H.Hàm Tân, Bình Thuận); phối hợp cùng Viện KSND tỉnh điều tra theo quy định.





Kết quả điều tra lần này xác định, Trương Đình Chi (tức Mười Chi, còn có tên khác là Trương Đình Khôi hay Lê Minh Sơn, sinh năm 1956, trú thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình, TX.Sông Cầu, Phú Yên) là người thực hiện hành vi giết người và cướp tài sản (1,6 lượng vàng 24k) của bà Phan Thị Khanh. Vụ án xảy ra ngày 31.7.1980, tại thôn 3, xã Tân Minh, H.Hàm Tân, Thuận Hải.

Căn cứ vào Điểm d, Khoản 2, Điều 27, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), quy định thời hiệu xử lý là 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, đối với vụ án giết người, cướp tài sản của bà Phan Thị Khanh, thời gian xảy ra vụ án đã hơn 41 năm. Do vậy, vụ án này theo quy định của luật thì đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, kết quả tra cứu của Cơ quan CSĐT trên phạm vi toàn quốc và xác minh tại địa phương nơi Phạm Đình Chi từng cư trú không có tiền án, tiền sự và hành vi phạm tội mới.

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận ban hành bản Kết luận điều tra (số 02 ngày 5.1.2022); đồng thời ban hành quyết định đình chỉ điều tra đối với vụ án này.

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đồng thời ban hành quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Võ Tê về tội “giết người, cướp của” mà Công an Thuận Hải đã khởi tố, bắt giam ông từ ngày 1.8.1980 đến ngày 30.12.1980. Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận kết luận ông Võ Tê bị khởi tố, bắt giam thời gian trên là không đúng quy định pháp luật, bị khởi tố, bắt giam oan. Hiện nay ông Võ Tê đã chết.

Ngày 10.1.2022, Viện KSND tỉnh Bình Thuận ra kết luận kiểm sát số 01, xác định các kết luận đình chỉ điều tra vụ án trên của Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận là có căn cứ và đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, ông Võ Ngọc (58 tuổi, trú thôn 3, xã Tân Phúc, H.Hàm Tân), con ruột ông Võ Tê, có đơn yêu cầu bồi thường oan sai đối với cha mình nhưng chưa đưa ra mức đề nghị bồi thường cụ thể. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận sẽ phối hợp với Viện KSND tỉnh tiến hành tổ chức minh oan cho người bị bắt giam oan. Sau đó các cơ quan tố tụng ở Bình Thuận sẽ giải quyết theo Luật bồi thường trách nhiệm nhà nước.