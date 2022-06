Án mạng tại Bình Phước: Bắt giữ 3 nghi can giết người vì... trả thù cho cha

Chiều 15.6, thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an H.Bù Đốp (Bình Phước) cho biết đã bắt giữ 3 nghi can liên quan vụ án mạng khiến người đàn ông tử vong với nhiều vết thương trên người vào tối 13.6 tại khu phố Thanh Xuân, TT.Thanh Bình (H.Bù Đốp)

Như Thanh Niên đã thông tin, khuya 13.6, Công an H.Bù Đốp nhận được tin báo ông T.K.D. (45 tuổi, ngụ H.Bù Đốp) chạy xe máy vào nhà một người dân thuộc khu phố Thanh Xuân trong tình trạng cơ thể có nhiều vết thương, máu chảy nhiều và ngất xỉu tại chỗ.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đến sáng 15.6 tử vong với 4 vết thương gây thủng phổi, thủng gan, đứt thận…

Sau đó, Công an H.Bù Đốp phối hợp Công an tỉnh Bình Phước tiến hành truy xét các nghi can. Đến rạng sáng 15.6, lực lượng công an đã bắt được 3 nghi can gồm: Nguyễn Văn Sang (23 tuổi, ngụ H.Lộc Ninh), Nguyễn Hữu Nghị (25 tuổi, ngụ H.Bù Đốp) và Trần Xuân Giang (22 tuổi, ngụ H.Chơn Thành, Bình Phước).





Qua làm việc, các nghi can khai nhận vào khoảng tháng 5.2022, ông N.V.Đ (62 tuổi, ngụ H.Lộc Ninh, cha ruột của Nguyễn Văn Sang) đi nhặt ve chai tại sân bóng đá Mộc (khu phố Thanh Bình, TT.Thanh Bình) thì bị ông T.K.D. dùng vỏ chai nước suối đánh vào vùng đầu dẫn đến bị rách da, chảy máu. Sang biết được sự việc trên nên có ý định tìm ông D. để trả thù.

Dù được nhiều người trong gia đình can ngăn nhưng vào khoảng 20 giờ 45 ngày 13.6, Sang vẫn rủ Nghị và Giang đến sân bóng trả thù ông D. Trên đường đi, Sang mua 2 con dao dài khoảng 20 cm.

Đến nơi, Sang gặp ông D. thì liền đi đến rồi dùng 2 tay cầm 2 con dao đâm liên tiếp vào người ông D. Sau khi gây án, cả 3 đã bỏ trốn khỏi hiện trường và bị công an bắt giữ sau hơn 1 ngày lẩn trốn.

Hiện Công an H.Bù Đốp đang tạm giữ 3 nghi can để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến người đàn ông tử vong.