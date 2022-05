Án mạng trong đêm ở Vũng Tàu, 1 người bị chém nhiều nhát gục tại chỗ

Ngày 30.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục vận động, truy bắt các nghi can liên quan đến vụ án mạng tại khu nhà trọ ở P.12 (TP.Vũng Tàu) khiến 1 người bị chém tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 29.5, Dương Hải Âu (25 tuổi) và Huỳnh Thanh Hậu (21 tuổi, làm nghề tự do) có quen biết từ trước, trong lúc nói chuyện đã xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Âu bị nhóm của Hậu đuổi đánh, chạy đến khu nhà trọ trong hẻm 1610, đường 30 Tháng 4, P.12 (TP.Vũng Tàu) kêu cứu. Lúc này, 1 thanh niên trong nhà trọ nghe tiếng của Âu kêu cứu nên chạy ra can ngăn liền bị nhóm của Hậu đánh.





Âu chạy vào khu nhà trọ, thấy con dao liền cầm lấy quay lại chém nhóm của Hậu để giải vây cho người thanh niên đang bị nhóm Hậu đánh. Sau đó, Hậu bị Âu chém nhiều nhát tử vong tại chỗ. Những người đi chung trong nhóm Hậu rời khỏi hiện trường, trong đó có 1 thanh niên bị thương.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ Âu và khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.