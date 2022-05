Long An: Bắt băng chuyên trộm xe máy ở nhà trọ

Ngày 27.5, tin từ Công an H.Đức Hòa (Long An) cho biết đang tạm giữ hình sự 4 nghi can để để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, gồm: Nguyễn Trung Tiếp (20 tuổi, ngụ Sóc Trăng), Nguyễn Văn Phong (19 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ), Nguyễn Vũ Phương ( 25 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và Đào Anh Hào (19 tuổi, ngụ H.Đức Hòa, Long An). Đây là băng trộm chuyên trộm xe máy ở các nhà trọ gần Khu công nghiệp H.Đức Hòa, tiếp giáp H.Bình Chánh (TP.HCM).

Khoảng 23 giờ 20 ngày 22.5, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra phòng chống tội phạm tuyến giao thông, khi đến khu vực ấp 5, lực lượng Công an xã Đức Hòa Đông phát hiện Tiếp và Phong dắt 1 xe máy có biểu hiện khả nghi nên yêu cầu dừng lại kiểm. Phát hiện công an, cả 2 liền bỏ chạy nhưng lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ cùng tang vật.

Trước đó 2 ngày, Công an xã Đức Hòa Đông bắt quả tang Phương và Hào trộm 2 xe máy tại khu nhà trọ thuộc ấp Bình Tiền 2, khi cả 2 đang trên đường đem đi cất giấu.





Bước đầu, nhóm nghi can này khai nhận đã nhiều lần trộm xe máy, tài sản của công nhân ở nhà trọ khu vực tiếp giáp với H.Bình Chánh (TP.HCM).

Hiện các xe máy BS 67K5 - 4395, 67K5 - 7521 và 51K1 - 1543 cùng 4 nghi can trong băng trộm xe máy đã được bàn giao cho Công an H.Đức Hòa thụ lý, xử lý theo thẩm quyền.