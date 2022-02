Công an Đà Nẵng thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao

Theo thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, trước tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng gia tăng, đối tượng phạm tội có kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin nên các hành vi phạm tội được thực hiện tinh vi, khó phát hiện.

Do đó, Công an TP.Đà Nẵng đã xây dựng đề án thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, được Bộ trưởng Bộ Công an và Thường trực Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất, ủng hộ, ban hành quyết định thành lập phòng với 4 đội công tác, 29 cán bộ chiến sĩ.

Thượng tá Lê Cao Tâm (44 tuổi, Phó trưởng Công an Q.Hải Châu) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; trung tá Nguyễn Đức Thành (53 tuổi, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng) được điều động giữ chức vụ Phó trưởng phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, khẳng định việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an TP.Đà Nẵng là rất cần thiết, mang tính tất yếu, khách quan, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn.

Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho phòng mới thành lập của công an thành phố.





Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng đối với việc kịp thời thành lập lực lượng mới; đồng thời chúc mừng giao nhiệm vụ cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ của phòng.

Đặc biệt, thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhanh chóng ổn định tổ chức, xác định chức năng nhiệm vụ, triển khai ngay quy chế hoạt động, phối hợp các đơn vị hoàn thành lắp đặt trang thiết bị chuyên dụng để phục vụ công tác.