Đà Nẵng: Khởi tố bị can tiếp tay lừa đảo qua mạng, rửa tiền qua tiền ảo

Ngày 31.12, Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với một nam thanh niên tiếp tay người nước ngoài lừa đảo qua mạng, đáng chú ý, bị can rửa tiền chiếm đoạt qua tiền ảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam Hồ Văn Nghĩa (26 tuổi, ngụ H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Như Thanh Niên đã thông tin, TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên án hai bị cáo trong đường dây lừa đảo qua mạng là Nguyễn Duy Phương và Nguyễn Văn Đô.

Mở rộng vụ án, Công an TP.Đà Nẵng xác định, Phương và Đô khai dùng 120 tài khoản để nhận tiền của các bị hại, các tài khoản này mua từ người có nickname Zalo là Jack Kicm (không rõ lai lịch).

Công an TP.Đà Nẵng đã truy vết được Jack Kicm là Hồ Văn Nghĩa, nhưng vào thời điểm trên Nghĩa đã xuất cảnh sang Malaysia.





Giữa tháng 12.2021, Nghĩa nhập cảnh từ Malaysia về Việt Nam và cách ly y tế tại một khu nghỉ dưỡng ở H.Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi hết thời gian cách ly y tế, Nghĩa đã bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ. Theo khai nhận, Nghĩa nhờ nhiều người cho mượn CMND để mở tài khoản ngân hàng và Nghĩa trả thù lao 2 triệu đồng/tài khoản, sau đó Nghĩa bán lại 120 tài khoản này cho Phương, Đô và nhiều đối tượng khác với giá 3,2 triệu đồng/tài khoản.

Cơ quan điều tra xác định Nghĩa thu lời bất chính từ việc bán các tài khoản này khoảng 100 triệu đồng.

Cầm đầu đường dây lừa đảo qua mạng này là Jack Liew, quốc tịch Malaysia, Nghĩa tiếp tay cho Jack Liew lừa đảo và rửa tiền bằng cách gom số tiền từ các tài khoản về 2 tài khoản, và dùng để mua tiền ảo, sau đó chuyển tiền ảo cho nhiều đối tượng người Malaysia.