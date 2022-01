Nghệ An: Bắt nhóm nghi can lừa đảo tinh vi qua mạng xã hội

Chiều 6.1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh này vừa phá thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao, bắt giữ 3 nghi can.

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An nhận được đơn trình báo của nhiều người dân bị đánh cắp, chiếm đoạt tài khoản facebook, rồi gửi tin nhắn đến người thân, bạn bè nhờ chuyển tiền, vay mượn tiền để chiếm đoạt.

Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Sanh Thời (19 tuổi, ngụ xã Triệu Hòa, H.Triệu Phong, Quảng Trị) là kẻ chủ mưu các vụ lừa đảo trên, nên đã bắt khẩn cấp nghi can này.

Từ lời khai của Thời, công an đã bắt thêm 2 nghi can khác là Phạm Thị Huyền Nhung (21 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) và Võ Linh (24 tuổi, ngụ xã Triệu Long, H.Triệu Phong, Quảng Trị).

Tại cơ quan điều tra, các nghi can này khai nhận đã tự lập một liên kết (đường link) có tên miền gần giống với liên kết của Ban tổ chức cuộc thi “Giọng hát Việt” rồi chia sẻ lên Facebook để kêu gọi bình chọn, với các giải thưởng rất hấp dẫn, nhằm thu hút sự quan tâm của nhiều người.





Để bình chọn, người dùng phải truy cập vào liên kết được chia sẻ rồi đăng nhập thông tin tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu) mới thực hiện được việc bình chọn. Do liên kết có mã độc nên khi người dùng đăng nhập thông tin, các nghi can này đã đánh cắp thông tin tài khoản của người dùng.

Sau đó, nhóm này mạo danh các chủ tài khoản nhắn tin tiếp cận người thân, bạn bè của chủ tài khoản đó và vay mượn hoặc nhờ chuyển tiền đến các số tài khoản của nhóm nghi can.

Để tránh sự nghi ngờ, nhóm này đã sử dụng những video được cắt ghép sẵn từ trước và dùng các thủ thuật công nghệ để nạn nhân tin rằng chủ tài khoản đang gọi cho mình.

Với hình thức lừa đảo tinh vi trên, trong vòng hơn 1 tháng, nhóm này đã thực hiện trót lọt 17 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của nhiều nạn nhân. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đang xác minh, làm rõ số tiền hơn 3 tỉ đồng mà nhóm này sử dụng để giao dịch qua các tài khoản ngân hàng.