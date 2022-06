Thiếu nữ Phú Yên vào TP.HCM mất liên lạc: Vẫn ở Campuchia nhưng bị chuyển địa điểm

Trưa 15.6, ông Nguyễn Văn Hương (53 tuổi, ở thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, TX.Sông Cầu, Phú Yên) cho biết gia đình ông vẫn liên lạc được với con gái là em Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi).

Theo ông Hương, hiện Ngọc vẫn đang ở Campuchia. Gia đình được người quản lý của Ngọc hứa sẽ thả em về, nhưng đến 10 giờ hôm nay 15.6 thì em Ngọc lại di chuyển đến địa điểm khác nhưng chưa rõ ở đâu.

“Họ hứa rồi không thả người ra mà chuyển đi nơi khác. Lúc chuyển, ngoài cháu Ngọc còn có 3 người khác. Hiện gia đình vẫn liên lạc được với cháu Ngọc. Gia đình tôi đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để xác định ra vị trí mới của cháu”, ông Hương nói.

Trước đó, chiều 5.6, em Ngọc đón xe khách từ TX.Sông Cầu vào TP.HCM để tìm việc làm. Đến sáng 6.6, em Ngọc xuống xe tại bãi xe 537 Phạm Văn Đồng (P.13, Q.Bình Thạnh) và đến chiều cùng ngày gọi điện cho gia đình thông báo đã kiếm được việc làm. Sau đó, gia mất liên lạc với Ngọc nên ông Hương vội vào TP.HCM tìm con.

Ông Hương cho biết, cách đây khoảng 2 tháng, Ngọc được một người lạ trên mạng rủ vào TP.HCM làm việc với mức lương rất cao. Người này còn gửi tiền và đồ dùng cá nhân cho Ngọc để tạo lòng tin. Khi Ngọc vào đến TP.HCM thì được đưa qua Campuchia.





Lừa qua Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao'

Trong khi đó tại Gia Lai, Công an tỉnh này cũng đã phát cảnh báo về nạn lừa đảo tuyển dụng "làm việc nhẹ lương cao". Theo đó, thông qua các ứng dụng trên nền tảng mạng xã hội, những kẻ lừa đảo đã đăng thông báo tuyển dụng với công việc đơn giản, yêu cầu có kiến thức về công nghệ thông tin, mức lương hấp dẫn. Một số người đã tin theo, đồng ý đi làm việc tại Campuchia và được các đối tượng hướng dẫn, đưa đến các công ty do người Trung Quốc làm chủ.

Tại đây, một số người Việt Nam câu kết với một số người Trung Quốc giao công việc và hướng dẫn nạn nhân lập các tài khoản mạng xã hội để giả danh nhân viên tuyển cộng tác viên, nhân viên các sàn đầu tư tài chính, nhân viên cơ quan nhà nước... nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam, người Trung Quốc và người dân các nước khác.

Các đối tượng trên ép nạn nhân thực hiện các chỉ tiêu về số tiền lừa đảo được trong tháng, nếu không hoàn thành sẽ cho vào diện vi phạm hợp đồng và bị phạt với mức từ 1.000 USD/tháng. Nếu nạn nhân chống đối sẽ bị đánh đập, không cho ăn uống. Đa số các nạn nhân bị lôi kéo sang Campuchia làm công việc trên đều không hoàn thành chỉ tiêu. Khi nạn nhân muốn trở về Việt Nam, các đối tượng yêu cầu liên hệ với gia đình và đóng tiền bồi thường hợp đồng cộng số tiền bị phạt vì không hoàn thành chỉ tiêu lừa đảo.

Tại Gia Lai đã ghi nhận một số trường hợp như P.P.T (23 tuổi, trú xã Ia Băng, H.Chư Prông) bị lừa sang TP.Sihanoukville (Campuchia) làm trong công ty do người Trung Quốc điều hành. Do không hoàn thành chỉ tiêu nên T. bị phạt và yêu cầu liên hệ về gia đình để chuyển khoản nộp 150 triệu đồng mới thả người về Việt Nam. Gia đình T. đã phải vay mượn, chuyển đủ 150 triệu đồng vào tài khoản do các đối tượng cung cấp, sau đó T. được thả cho về nhà.

Tương tự, em Đ.V.T (15 tuổi, trú tại TT.Kon Dơng, H.Mang Yang) cũng bị lừa sang TP.Sihanoukville làm việc, bị các đối tượng yêu cầu gia đình nộp 130 triệu đồng mới cho về nước.