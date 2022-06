Thiếu nữ Phú Yên vào TP.HCM mất liên lạc: Thêm một trường hợp nói sang Campuchia làm việc

Theo báo cáo, ngày 10.6, ông Nguyễn Văn Hương (53 tuổi, ngụ thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, TX.Sông Cầu, Phú Yên, cha em Ngọc) đến công an xã trình báo: Vào chiều ngày 5.6.2022, em Ngọc có đón xe đò để vào TP.HCM làm việc. Trước đó, Ngọc có quen biết với một người bạn qua Zalo và được người này hứa giúp giới thiệu việc làm, khi Ngọc vào sẽ đón ở TP.HCM.

Ngọc đến bến xe 537 Phạm Văn Đồng, P.13, Q.Bình Thạnh vào sáng ngày 6.6 và có gọi điện Zalo về cho gia đình báo đã đến TP.HCM và được bạn đón. Nhưng đến chiều cùng ngày thì gia đình không liên lạc được với Ngọc.

Sợ có chuyện chẳng lành đến con gái của mình nên ông Hương nhờ công an giúp đỡ. Công an xã đã hướng dẫn gia đình vào TP.HCM báo cáo sự việc cho Công an TP.HCM, Công an Q.Bình Thạnh và Công an P.13 nhờ giúp đỡ.

Đến ngày 13.6, Ngọc đã liên hệ với người nhà qua Facebook chị ruột là Nguyễn Thị Vân. Ông Hương cho biết: “Khoảng 2 giờ sáng 13.6, cháu có gọi về úp úp mở mở, buộc lắm cháu mới có quay một đoạn clip xung quanh khu vực chỗ ở nhà đó, nhưng không thể nhận định được chỗ ở đó là nơi nào”, ông Hương nói.

Ông Hương cũng thông tin là nhìn qua clip nhìn thấy con gái sức khỏe tốt thì rất vui mừng. Theo ông Hương, việc đi đứng của Ngọc hình như không được tự do, nếu như tự do thì cuộc gọi đã khác. Trong cuộc gọi này Ngọc cho biết hiện tại đang ở Campuchia và có công việc ổn định, nhưng không nói rõ công việc gì, đồng thời yêu cầu gia đình gỡ bỏ các tin bài đã đăng trên các kênh thông tin truyền thông về việc tìm mình mấy ngày qua.





Cách đây khoảng 2 tuần, cũng một bé gái lớp 7 ở TP.HCM cũng bỏ nhà đi cả tháng. Sau khi cầu cứu nhiều nơi thì bé gọi về và cũng cho biết đang ở Campuchia làm việc để phụ giúp gia đình. Đó là bé T.T.D (13 tuổi, ngụ Q.Tân Bình).

Trước đó, gia đình em D. cũng mất nhiều ngày tìm kiếm và cuối cùng đã liên lạc được với bé. Em cho biết mình đang ở Campuchia, quyết đi làm 6 tháng rồi mới về nhà. Ôngnh Trần Văn Đủ (40 tuổi, ba em D.) cho biết vừa liên lạc được với con gái qua điện thoại. Bên kia đầu dây, em nói sức khỏe của mình vẫn tốt, hiện đang làm công nhân cho một công ty điện tử ở Campuchia. D. nói em sẽ cố gắng làm để kiếm tiền cho cha mẹ đỡ khổ.

“Con nói đang ký hợp đồng với công ty gì đó, tôi không rành, phải làm 6 tháng rồi mới được về. Tôi không biết ai là người đã dụ dỗ, dẫn dắt cháu qua đó nữa. Thường tôi chỉ nhận được tin nhắn của cháu lúc trưa và tối thôi. Biết tin con gái cũng thở phào nhưng tôi cũng tìm cách khuyên nhủ, đưa cháu về lại nhà”, anh lo lắng.

Con gái mới học lớp 7, bình thường còn chưa rành làm công việc nhà, nấu ăn, giặt giũ, giờ lại không biết tung tích con đang ở đâu, đang mất ăn mất ngủ không có tinh thần làm việc. Anh chỉ hy vọng con sẽ sớm về vì ở nhà ai cũng lo lắng.