Bình Thuận hiện thực hóa khát vọng, cùng đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh kiểm tra tiến độ đầu tư hạ tầng tại dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1

ẢNH: VPTU

Thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao đời sống nhân dân

Năm 2024, kinh tế - xã hội của Bình Thuận có nhiều điểm sáng, tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP tăng 7,25%; chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 10,2% so với cùng kỳ; hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải, xuất nhập khẩu thông suốt; kim ngạch xuất khẩu tăng 12,24%. Du lịch toàn tỉnh đón gần 10 triệu lượt khách, tăng 15,91% so với năm trước; doanh thu đạt 25.530 tỉ đồng, tăng 14,44% so với năm 2023. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, sản lượng ước đạt 873.084 tấn, tăng 2,58% so với năm 2023.

Thời gian qua, hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ được đầu tư, nâng cấp; trong đó, tuyến đường Hàm Kiệm - Tiến Thành và tuyến đường ven biển phía Nam (đường ĐT719B) đã tạo ra không gian phát triển mới. Đặc biệt, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây, kết nối thông suốt, thuận lợi thúc đẩy giao thương, du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Các dự án đầu tư công được triển khai, góp phần thu hút đầu tư của tư nhân vào Bình Thuận. Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh có 767 dự án; dự kiến đến đầu năm 2025, có 699 dự án hoàn thành đi vào sử dụng. Những "nút thắt" hiện nay dần được tháo gỡ, đặc biệt đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công, trong đó có các dự án khu công nghiệp (KCN). Các dự án năng lượng với tổng công suất lắp đặt 6.517,61 MW, chiếm tỷ lệ 8,09% công suất lắp đặt của cả nước tiếp tục đóng góp sản lượng điện lớn cho nền kinh tế.

Cùng với sự phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục tại Bình Thuận được duy trì. Nhiều trường học, cơ sở y tế được xây dựng (hoặc sửa chữa) cùng với việc mua sắm trang thiết bị và sẽ hoàn thành trong năm 2025. Các hoạt động chăm lo cho người có công, các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được thực hiện đảm bảo.

Công ty Sonadezi Bình Thuận khởi công xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Tân Đức





Vượt thách thức, khơi thông nguồn lực để phát triển

Bước sang năm 2025, năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), cũng là năm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; Bình Thuận tập trung phát huy các tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và nâng cao đời sống người dân. Qua đó, hiện thực hóa khát vọng đưa Bình Thuận trở thành "Nơi đáng sống - Điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư", cùng cả nước vươn mình, bước vào kỷ nguyên mới.

Để đạt được mục tiêu này, cấp ủy, chính quyền tỉnh Bình Thuận tăng cường đẩy mạnh sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tiếp tục rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu đến năm 2030, Bình Thuận nằm trong tốp 20 tỉnh, thành dẫn đầu về chuyển đổi số.

Đồng thời tập trung, dồn sức triển khai quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gắn với việc mở rộng TP.Phan Thiết. Phát triển mạnh 3 trụ cột kinh tế của tỉnh: công nghiệp, du lịch, nông nghiệp.

Về công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng KCN Sơn Mỹ 1 và hoàn thiện thủ tục xây dựng KCN Sơn Mỹ 2; thúc đẩy tiến độ xây dựng hệ thống hạ tầng các KCN, cụm công nghiệp; hoàn thành hạ tầng, khánh thành KCN Tân Đức (do Công ty Sonadezi Bình Thuận làm chủ đầu tư); tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư, sản xuất kinh doanh trong các KCN, cụm công nghiệp. Thực hiện các thủ tục xúc tiến đề án Khu công nghệ cao tỉnh Bình Thuận.

Du khách lướt ván, thả diều ở biển Mũi Né

Trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, Bình Thuận thúc đẩy các dự án du lịch có quy mô lớn do các nhà đầu tư chiến lược thực hiện đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; tiếp tục thu hút các dự án mới, tạo thêm các sản phẩm du lịch đa dạng, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, vui chơi, nghỉ dưỡng, hoạt động thể thao biển của khách du lịch.

Tạo điều kiện để phát triển kinh tế nông nghiệp; hỗ trợ, kết nối nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; phát triển với quy mô phù hợp nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đẩy mạnh triển khai đề án phát triển thanh long Bình Thuận đến năm 2030.

Cùng với đó, chú trọng triển khai thực hiện các chính sách, quy định mới của pháp luật như luật Đất đai năm 2024, luật Nhà ở năm 2023 và luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, khơi thông dòng chảy cho nguồn vốn đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, tạo ra động lực cho sự phát triển; đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; khánh thành và khởi công mới các công trình, dự án chào mừng 50 năm giải phóng quê hương Bình Thuận và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XV. Và đến cuối năm 2025, Bình Thuận cũng sẽ quyết tâm hoàn thành việc xây, sửa nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trao đổi với PV Thanh Niên trong những ngày đầu năm mới 2025, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh chia sẻ: Sau 32 năm tái lập, xây dựng và phát triển, Bình Thuận đã tận dụng những lợi thế khác biệt để vượt khó, vươn lên, với quy mô nền kinh tế năm 2024 đạt 121.000 tỉ đồng. Đảng bộ và nhân dân Bình Thuận quyết tâm vượt qua những trở ngại để thực hiện thành công các mục tiêu phía trước. "Hiện thực hóa khát vọng, xây dựng quê hương Bình Thuận phát triển nhanh bền vững, trở thành nơi đáng sống, là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, hòa mình cùng với đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" - Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh.