Bình Thuận: Hỏa tốc yêu cầu xét nghiệm cho toàn dân TP.Phan Thiết tìm ca nhiễm Covid-19

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong cho biết, từ ngày 25.9 đến nay, TP.Phan Thiết đã có nhiều nỗ lực để xét nghiệm, nhằm phát hiện F0, đưa đi điều trị. Tuy nhiên, việc tổ chức xét nghiệm vẫn rất chậm, tốc độ không đạt yêu cầu. Để sớm khống chế được dịch bệnh ở TP.Phan Thiết thì công tác xét nghiệm lúc này là then chốt, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị của thành phố và sự hỗ trợ của các ngành ở tỉnh Bình Thuận.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết phối hợp với Sở Y tế Bình Thuận khẩn trương ban hành kế hoạch xét nghiệm sàng lọc cộng đồng toàn thành phố và phải trình UBND tỉnh trước 17 giờ ngày 3.10.

Đối với địa bàn có nguy cao, rất cao, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu phải xét nghiệm toàn bộ người dân 3 lần trong vòng 7 ngày; lần thứ nhất phải hoàn thành trước ngày 5.10. Các địa bàn còn lại phải xét nghiệm từ 5-7 ngày/lần. Việc xét nghiệm phải làm dứt điểm theo từng địa bàn và phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng xét nghiệm và người dân.

Sở Y tế Bình Thuận điều động nhân lực, vật tư và hỗ trợ về chuyên môn giúp cho TP.Phan Thiết đảm bảo việc xét nghiệm đạt kế hoạch đề ra; Chủ tịch UBND các huyện hỗ trợ nhân lực tối đa cho TP.Phan Thiết, đảm bảo từ 70-80% các đội lấy mẫu xét nghiệm; Công an Bình Thuận điều động thêm cán bộ cho Công an TP.Phan Thiết đảm bảo an ninh trật tự và vận động người dân đi xét nghiệm đạt kế hoạch đề ra.





Theo thống kê của Sở Y tế Bình Thuận, trong vòng 7 ngày qua, chỉ riêng TP.Phan Thiết đã xuất hiện hơn 200 ca nhiễm Covid-19, trong đó chủ yếu là phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu TP.Phan Thiết thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với toàn bộ các phường, xã phía nam và 4 phường phía bắc của thành phố, kể từ 0 giờ ngày mai 4.10. Để đảm bảo an toàn, cảng cá Phan Thiết đã được đóng cửa kể từ hôm nay 3.10.

Theo Sở Y tế Bình Thuận, trưa 3.10, toàn tỉnh có 73 ca nghi nhiễm Covid-19. Riêng TP.Phan Thiết có tới 50 ca, trong đó có 26 ca phát hiện từ sàng lọc cộng đồng.