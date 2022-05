Bình Thuận: Khởi tố, bắt giam nghi can 61 tuổi vận chuyển 2 bánh heroin

Chiều 10.5, Công an Bình Thuận cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lưỡng (61 tuổi, trú TX.La Gi, Bình Thuận) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Bị can Lưỡng bị bắt quả tang đang vận chuyển 2 bánh heroin từ TP.HCM về Bình Thuận tiêu thụ.

Theo thông tin ban đầu từ công an, vào khoảng 11giờ 30 ngày 26.4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ quả tang Nguyễn Văn Lưỡng đang trên đường vận chuyển 2 bánh heroin từ TP.HCM về Bình Thuận tiêu thụ.

Qua giám định, trọng lượng 2 bánh heroin mà nghi phạm vận chuyển, tàng trữ trong người là 700 gr.





Theo hồ sơ, Lưỡng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy với mức án 3 năm tù giam vào năm 2011. Sau khi ra tù, Lưỡng thuê nhà sống tại TX.La Gi và thường xuyên tham gia các sới bạc tại các địa phương lân cận.

Để có tiền đánh bạc, Lưỡng đã liên hệ với một vài người ở TP.HCM để mua ma túy mang về Bình Thuận bán kiếm lời. Các nghi can trong đường dây này có phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt và đã được công an thành lập chuyên án để theo dõi, điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận tiếp tục điều tra mở rộng vụ vận chuyển 2 bánh heroin trái phép nói trên.